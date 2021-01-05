البيئة: تحويل 3000 سيارة وأتوبيس للعمل بالغاز يوفر 48 مليون دولار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنّ قطاع النقل هو ثاني قطاع بعد الطاقة تسببا في تلوث الهواء، إذ يمثل قطاع النقل خاصة عوادم المركبات نحو 23% من الانبعاثات الضارة المسببة لتلوث الهواء.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة البيئة، دور الوزارة في المساهمة بتحقيق النقل الأخضر المستدام والعائد منه على التنمية الشاملة المستدامة للدولة.

وأضافت فؤاد أنّ هناك مردود صحي وعائد بيئي لتحويل السيارات لنظام العمل بالطاقة النظيفة، إذ إنّ تحويل 1000 سيارة يوفر أكثر من مليون دولار، و1000 ميكروباص سيوفر نحو 3 ملايين دولار، وتحويل 1000 أتوبيس للعمل بالكهرباء يوفر نحو 44 مليون دولار سنويا، أي أنّ إجمالي الوفر 48 مليون دولار.

وأوضحت وزيرة البيئة أنّه جرى اختيار محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية كأول محافظات نظرا لكونهم أكثر محافظات تعاني من نسب مرتفعة من تلوث الهواء، وجرى تحديد أماكن ساحات التخريد والاشتراطات البيئية الخاصة بها بتلك الساحات.

وتابعت فؤاد أنّ الوزارة مستمرة في رفع الوعي البيئي للمواطنين بكل وسائل النقل المستدام، ولا تستهدف السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي فقط، بل القطارات الكهربائية وأتوبيسات النقل العام، مشيرةً إلى دعم الوزارة لأول سيارة مصرية تعمل بالكهرباء، كما نفذت الوزارة مشروع الدراجة التشاركية بالفيوم . وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه ورعايته للمبادرة الوطنية «اتحضر للأخضر»، لرفع الوعي البيئي، والتي تعطي بها مصر رسالة هامة للعالم، بأنّها تتحضر للأخضر في المجالات كافة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال المداخلة الهاتفية التي أجرتها في برنامج «على مسؤوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، أنّ تناول موضوع النقل المستدام يشير إلى قضيتين، قضية وطنية وهي خفض تلوث الهواء، وقضية عالمية وهي مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري المسببة للتغيرات المناخية، مشيرةً إلى أنّ تكلفة التدهور البيئي تصل لنحو 47 مليار جنيه سنويا.

وأضافت فؤاد، أنّ النقل المستدام يعد منظومة متكاملة تشمل خفض التلوث ومكافحة تغير المناخ وتقليل المخاطر الصحية الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي، لافتة إلى أنّ نسب تلوث الهواء في مصر شهدت انخفاضا عقب الإجراءات التي اتخذتها نتيجة للتوجه نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة أو المنظومة المتميزة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ، أو من خلال مشروعات البنية التحتيه الخاصة بالمخلفات والتي تساهم في الإدارة السليمة للمخلفات وبالتالي خفض نسب التلوث الناتجة عنها.