أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص المستشفى التخصصي ببني سويف لتلقي لقاح كورونا المستجد، ضمن 34 مركزا طبيا لتقديم لقاح كورونا على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يضم المركز أطباء متخصصين لشرح الموافقة المستنيرة لمتلقي اللقاح ومتابعة حالته الصحية بعد التطعيم، بالإضافة إلى فريق طبي يضم أطباء وصيادلة ومدخلي البيانات وإداريين مُدربين على أعلى مستوى.

وبدأت مستشفى بني سويف التخصصي بقيادة الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام المستشفى، الإستعداد والتجهيز في المركز بناء على تعليمات الوزارة بإختيار أنسب الأماكن داخل المستشفى والبدء في تجهيز القاعات التي سوف يتم تخصيصها لذلك، عقب إختيار المستشفى كمركز لتلقي اللقاح.

من جانبه قال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، إن هناك فئات سيتم تلقيها اللقاح أولا وهي الأطقم الطبية المتعاملة بشكل مباشر مع مرضى فيروس كورونا وباقي الأطقم الطبية وسوف يكون إعطاء اللقاح بشكل إختياري وليس إجباري، يعقبها المرحلة الثانية وهم أصحاب الأمراض المزمنة ثم مرحلة المواطنين وذلك وفق ما تحددة اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة.

وأضاف أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا المستجد داخل مستشفيات المحافظة تتراوح ما بين 95 % إلى 97 %، وأن جميع قيادات المديرية والأطقم الطبية لم ولن تبخل بجهد تجاه أي مريض، وأن هناك تنسيق تام بين جميع المستشفيات علي مستوي المحافظة لاستقبال حالات كورونا، مع توفير دائم لجميع المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة التي تحتاجها المستشفيات.

وأكد وكيل وزارة الصحة ببني سويف أن المديرية وفرت أماكن بديلة للمستشفيات التي دخلت خدمة العزل ضد فيروس كورونا، لتوفير الخدمة الطبية العادية للمواطنين من طوارئ وعيادات جراحة واطفال ونساء وولادة وغيرها، وتم الإعلان عنها مسبقا وسوف يتم الإعلان عنها مجددا، كذلك هناك مستشفيي الجامعة وبني سويف التخصصي اللذان يستقبلان الحالات العادية.