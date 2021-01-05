حورية فرغلي ترفض الظهور على شاشة التليفزيون: «مش عاوزة حد يشوفني كدا»

رفضت الفنانة حورية فرغلي عرض الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج «هذا الصباح»، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن تستقبلها كضيفة بالبرنامج لكي تتعرف وتتأكد بنفسها من مدى حب الجمهور ودعمهم لها في الأزمة التي تمر بها حاليا بسبب مشكلة أنفها والتي تعاني منها منذ سنوات بعد أن تعرضت لحادث.

وتجري حورية فرغلي حاليا عمليات في أنفها، لفقدها حاستي الشم والتذوق، وتغير صوتها وقدرتها على الكلام بشكل طبيعي.

ملقتش حد جنبي خالص وتليفوني مبيرنش

وقالت أسماء مصطفى: «كل الناس معاكي وقلوبنا معاكي وبتدعيلك ونتمنى وقتك يسمح وترضي وتوافقي تنورينا وتكوني ضيفة معانا أو نجيلك لحد عندك لو تقبلي علشان نوريكي أد ايه الناس معاكي وجنبك»، قبل أن تعتذر حورية فرغلي عن قبول العرض، قائلة: «أنا بس مش عاوزة حد يشوفني كدا.. أنا عاوزة الناس تفتكرني زي ماكنت قبل كدا»، لترد الإعلامية عليها: «خلاص إحنا هنحترم رغبتك وفي كل الأحوال إنتي زي القمر.. كفاية قلبك وروحك الحلوة وقلوبنا ودعواتنا ليكي».

تعليقات على شكلي بعد آخر عمل فني

وكانت الفنانة حورية فرغلي قد تعرضت لانتقادات جارحة بعد تقديمها لآخر أعمالها الفنية الذي كان منذ عامين، وهو مسلسل «مملكة الغجر» مع الفنانة فيفي عبده، قائلة: «وكنت عاملة آخر عملية، وكان بيتكتب تعليقات كتيرة على شكلي، وكان في ناس بتكتب إنتي بقيتي مسخ زميم أقعدي في البيت بقى.. إيه اللي يخلينا نصطبح بوشك.. بطلي تمثيل.. بقيتي زي مايكل جاكسون.. إنتي شكلك بقى مؤرف.. وأنا في الآخر بنت ومش متجوزة ومش مرتبطة.. كلام يجرح ويوجع ويموت».