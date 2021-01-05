محافظ أسيوط يفتتح مركز خدمة عملاء شركة المياه بمنفلوط

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والمهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، مركز خدمة العملاء بمركز منفلوط، اليوم، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للتنمية المستدامة وتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030 .

حضر الافتتاح المهندس حسام مهران ،رئيس مركز ومدينة منفلوط والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.حيث بدأ الافتتاح بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمركز ثم خضع المحافظ ومرافقوه لقياس درجة الحرارة والمرور على بوابة التعقيم.

ثم تفقد المحافظ أقسام مركز خدمة العملاء واستمع إلى شرح من رئيس شركة المياه لخطوات التعامل مع العملاء منذ دخولهم المركز فضلًا عن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تطبيقها بالمركز للعاملين ولكافة المترددين حفاظاً على سلامتهم والتشديد على ارتداء الكمامات مؤكدًا ضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والتنسيق بين كافة الجهات لحل تلك الشكاوي.والتقى المحافظ بعض العاملين بالمركز واستمع إلى طبيعة عملهم وكيفية التعامل مع شكاوي وطلبات المواطنين

وفى سياق متصل التقى المحافظ مع بعض العملاء من أهالي مدينة منفلوط واستمع إلى طلباتهم وشكواهم موجهًا رئيس مركز منفلوط ومسئولي شركة المياه بالحل العاجل لجميع الشكاوي وتذليل كافة العقبات مع تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات ومتابعة كافة المرافقة والخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهة أخرى، واصل محافظ أسيوط جولاته التفقدية الدورية على المنشآت العامة والمديريات الخدمية وخاصة القطاع الصحي للاطمئنان على سير العمل حيث زار مخزن الأدوية الرئيسي بجوار مستشفى الرمد بحي شرق مدينة أسيوط للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية المستخدمة وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة في علاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" وتوافر أرصدة بكميات مناسبة

رافقه خلال الجولة الدكتور راندا رفعت مدير إدارة الصيادلة بمديرية الصحة ، والدكتورة سمر محمد مصطفى مدير إدارة التموين الدوائي ومسئولي المتابعة الميدانية والتفتيش والمتابعة بالمحافظة.

وشدد محافظ أسيوط ـ خلال تفقده لغرف تخزين الأدوية والمستلزمات الطبية ـ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط السلامة المهنية خاصة ارتداء الكمامة وأدوات التطهير والتعقيم المستمر للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين مؤكداً على ضرورة المتابعة المستمرة لنسب التوزيع والاحتياجات والكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لمدة زمنية مناسبة.

ولفت إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والعمل على توافر الاحتياجات المطلوبة وفقاً للامكانات المتاحة وبالتنسيق مع وزارة الصحة وبالتعاون مع القطاعات المختلفة الأخرى ومؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.