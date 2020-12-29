3 بدائل من «الإسكان» لمن لا يحالفهم الحظ في الفوز بوحدات.. تعرف عليها

وحدات سكنية عدة، تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من حين لآخر، بمساحات وأسعار مختلفة، في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصرس، لتحقيق رغبته فس امتلاك مسكن خاص به، وتسلم الوحدات خلال 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح كاملة التشطيب.

وفور إعلان الوزارة عن طرح جديد، يتسابق المواطنون الراغبون في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، لكن في بعض الأحيان، لا يحالف الحظ المتقدمين للحجز في الفوز بالوحدة السكنية، لأسباب عدة، بينها: زيادة عدد المتقدمين للحجز عن عدد الوحدات السكنية المطروحة، أو عدم استيفاء الأوراق المطلوبة للتقديم، وأخيرا عدم مطابقة الشروط المنصوص عليها بكراسة الشروط.

وعليه وفّر صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، عددا من الخيارات أو البدائل للمواطنين المنطبق عليهم الشروط، لكنهم لم يحصلوا على وحدة سكنية ضمن الطرح المتقدمين عليه، وذلك وفقا لما ذكرته الرئيس التنفيذي للصندوق، المهندسة مي عبدالحميد.

وأوضحت عبدالحميد، أنّ هناك حالات لم يستطع فيها الصندوق استيعاب المواطنين المتقدمين للحجز، بسبب زيادة عددهم عن عدد الوحدات السكنية المطروحة، لذلك وفّر الصندوق أكثر من بديل، يختار منها العميل البديل المناسب له.

وتتضمنت الخيارات التى يتيحها الصندوق لمن لم يحالفهم الحظ في الحصول على وحدة سكنية، بناء وحدات أخرى حالة وجود أراض متاحة داخل المدينة المتقدم عليها العملاء غير المقبولين، ويوفر الصندوق أيضا إمكانية التحويل من المدينة المتقدم إليها العميل إلى مدينة أخرى يتوفر بها وحدات سكنية، من خلال ملء إستمارة طلب تحويل، وأخيرا سحب مقدم الحجز والتقديم في إعلان آخر.