الأمن يفحص فيديو ربط شاب كالحيوانات: روايتان مختلفتان للجريمة

قالت مصادر أمنية، إن فيديو ربط شاب من عنقه بالحبال كالحيوانات، قيد الفحص من قبل الجهات الأمنية المختصة، وأن مرتكبي الواقعة سوف يتم إلقاء القبض عليهم، وتقديمهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، بعد تحديد هوياتهم وهوية المجني عليه.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو مدته أقل من 3 دقائق، يظهر فيه عدد من الشباب، يحيطون بشاب آخر كان في حالة هياج، ويطوقون رقبته بحبل من البلاستيك كالحيوانات.

روايتان حول واقعة ربط شاب من رقبته

وأضافت المصادر، أن أجهزة الأمن رصدت الفيديو بعد تداوله على منصات التواصل الإجتماعي، وبدأت في مهام الفحص الفني لتحديد هوية جميع الأطراف في الفيديو، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، إذ تحدث عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن الشاب المعتدى عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة دكرنس بالدقهلية.

وروى آخرون، أن الشاب مدمن، وليس من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنه كان في حالة هياج بعد تعاطيه الأقراص المخدرة، مؤكدين أن الشباب الذين أحاطوه، كانوا يحاولون السيطرة عليه.

تطويق الشاب من رقبته جريمة

وأكدت المصادر، أن أجهزة الأمن سوف تلقي القبض على أطرف الفيديو، وتحيلهم إلى النيابة المختصة للتحقيق معهم، لأن ما فعله الشباب في تطويق رقبة شاب، يبدو أنه صديقهم، عملا إجراميا يخالف القانون، ويضع مرتكبيه تحت طائلة القانون.

كانت حالة من الغضب الشديد، سرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو يظهر ربط شاب من رقبته بحبل كالحيوانات، وطالب رواد السوشيال ميديا بسرعة تحرك أجهزة الأمن للقبض على المتهمين، لأن ما فعلوه تحقير للإنسان الذي كرمه الله، حتى وإن ارتكب المجني عليه جريمة، كان لا بد من إخضاعه بالطرق القانونية.