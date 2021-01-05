شقيق رئيس «الناصري»: صلاة الجنازة بالسيدة نفيسة والعزاء في المدافن

تقام صلاة الجنازة على الراحل سيد عبدالغني رئيس الحزب الناصري، وأمين مساعد اتحاد المحامين العرب، وأمين صندوق نقابة المحامين، الذي غيّبه الموت اليوم متأثرا بإأصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، عقب صلاة العصر مباشرة من مسجد السيدة نفيسة، والعزاء على المدافن فقط نظرا للإجراءات الاحترازية جراء تفشي الفيروس.

الناصريون سيحضرون من كل المحافظات

وقال محمود عسقلاني أمين الإعلام للحزب الناصري، لـ«الوطن»، إنّ الجنازة تخضع للإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، يقبل على حضورها معظم الناصريين، مشيرا إلى أنّ أعضاء الحزب من كل المحافظات في طريقهم للقاهرة لحضور الجنازة والصلاة على رئيس الحزب.

11 فردا من عائلة الفقيد أصيبوا بكورونا

وكان عسقلاني، قال في تصريحات سابقة إنّ الفقيد توفي في مستشفى قصر العيني الفرنساوي، بعد نقله للمستشفى قبل عدة أيام، إثر تضاعف أعراض إصابته بالفيروس، مشيرا إلى أنّ هناك 11 فردا من عائلة الفقيد أصيبوا بالفيروس، وتوفي شقيقه أشرف عبدالغني، ولا تزال زوجته محتجزة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، أما شقيقه النائب محمد عبدالغني، فتماثل للشفاء من الفيروس بعد إصابته.

العزاء يقتصر على المدافن طبقا لإجراءات الوقاية من عدوى كورونا

وكتب النائب محمد عبدالغني، شقيق الراحل، عبر صفحته على فيس بوك: «إنا لله وإنا اليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أخي الحبيب ومعلمي وقائدي الأستاذ عبدالغني رئيس الحزب الناصري، أمين مساعد اتحاد المحامين العرب وأمين صندوق نقابة المحامين، وصلاة الجنازة عقب صلاة العصر مباشرة بمسجد السيدة نفيسة والعزاء على المدافن فقط نظرا للظروف الحالية، اللهم لطفك بنا يا الله».

وفي الياق ذاته، انتهى الحزب الناصري من تعقيم كل مقراته فور الإعلان عن حالات الإصابة للأعضاء بالحزب، ووقف الفعاليات، وشدد الحزب على الأعضاء بالالتزام بالإجراءات الوقائية التي أقرها مجلس الوزراء للوقاية من عدوى فيروس كورونا «كوفيد 19» من غسل الأيدي والالتزام بالتباعد الاجتماعي.