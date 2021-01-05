3 فئات معفاة.. التخفيضات والامتيازات الممنوحة بتذاكر السكة الحديد

أطلقت الهيئة القومية لـ«سكك حديد مصر» اليوم، بالتزامن مع العام الجديد 2021، موقعها الرسمي بعد تطويره بهدف خدمة الجمهور، وتحقيق التواصل بشكل هادف.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد التخفيضات والامتيازات الممنوحة بالتذاكر، وفقا لما حددته الهيئة القومية لسكك حديد مصر، استمرارا لسلسلة الخدمات االتي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

التخفيضات والامتيازات الممنوحة بتذاكر قطارات السكة الحديد

ـ محارب قديم والمرافق إن وجد 75%.

ـ العسكريين بالمكيف "شرطة وجيش" 50%.

ـ ضباط الجيش والشرطة 50%.

ـ سفر طلبة الكليات والمعاهد العسكرية 50%.

ـ مصابي وأسر شهداء الشرطة 50%.

ـ ذوي الاحتياجات الخاصة 50%.

ـ مجموعات الشباب والرياضة من فرد إلى 19 شخص خصم 50%، وأكثر من 19 فرد خصم 66.66%.

ـ الهلال الأحمر والصليب الأحمر 50%.

ـ مصابي وأسر شهداء الثورة 50%.

ـ مرضى الأورام السرطانية 100%.

ـ الأطفال الصم «معهد إمبابة» 100%.

ـ الأطفال من سن 4 حتى 10 سنوات 50 %.

ـ يتم سفر أصحاب المعاشات الذين تجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً بموجب تراخيص السفر الصادرة من صندوقي التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص حيث يستبدل هذا الترخيص بتذكرة سفر بالدرجات المكيفة أو الدرجات العادية وفق رغبة حامل الترخيص بعد سداده نقداً نسبة 50% من قيمة التذكرة بشبابيك التذاكر .

ـ يتم سفر من تجاوز أعمارهم الـ 70 عاماً بالدرجات العادية مجاناً حيث يتوجه الراكب إلى شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وتقديم بطاقة الرقم القومي سارية لإستلام تذكرة سفر بعد تدوين البيانات الشخصية عليها ومحطة القيام والوصول التي يطلبها وجاري استخراج كارت ذكي محدد محطة القيام والوصول للسفر مباشرة الي القطارات .

جاء إطلاق الموقع الجديد في إطار الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة والحكومة لهيئة السكة الحديد لرفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

ونوهت هيئة السكة الحديد، أنَّ الموقع يتضمن جميع أرقام التليفونات التي تحقق التواصل بين الهيئة والجمهور، بالإضافة إلى إتاحة خدمة استقبال الشكاوى والمقترحات من خلال الدخول على الموقع الرسمي للهيئة.