«السكة الحديد» تطلق موقعها الرسمي بعد تطويره تزامنا مع العام الجديد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إطلاق الموقع الرسمي للهيئة في شكله الجديد بعد تطويره لخدمة الجمهور بهدف تحقيق تواصل هادف وفعال بين الهيئة وجمهورها والذي يأتي بالتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد 2021.

وأشارت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان أصدرته اليوم، إلى الإهتمام البالغ التى توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي، كان بمثابة قوة الدفع للعاملين بالهيئة لتنفيذ حزمة من المشروعات الضخمة بكل قطاعتها، مبينة أنَّ الهيئة وضعت إفتتاح موقعها الإلكتروني الجديد ضمن سياستها لتحقيق التواصل والتفاعل الهادف مع الجمهور وإبراز الجهود التي يبذلها كل عامل داخل السكة الحديد لرفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

وأشار أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنَّ الموقع يوفر كل الأخبار وأنشطة الهيئة وخدمة استقبال المقترحات والشكاوى، كما يتوفر بالموقع كل أرقام التليفونات التي تحقق التواصل بين الهيئة والجمهور المتعامل معها للوصول معاً لأعلى خدمة مطلوبة.

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