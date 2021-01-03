السكة الحديد: التزام 96% من الركاب بارتداء الكمامة تحسبا لكورونا

أعلن العميد أحمد جاد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون هيئة السكة الحديد، عن أن 96% من ركاب قطارات السكة الحديد التزموا في ارتداء الكمامات الطبية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، في أول أيام تطبيق غرامة مالية قدرها 50 جنيها على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامة داخل المواصلات العامة، للحد من انتشار الفيروس، مشيرًا إلى أن هناك حملات توعوية يتم تقديمها للركاب لمعرفتهم بخطورة الفيروس وطرق الوقاية منه، مؤكدًا على أن الهيئة لن تسمح بدخول أي راكب لا يرتدي الكمامة.

وقال «جاد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن حملات ضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية مستمرة ولن تنتهى، موضحًا أن الهدف من تلك الحملات محاصرة الفيروس وعدم انتشاره وحفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مؤكدًا على أن هناك برامج توعوية يتم عرضها عبر شاشات العرض بالمحطات الرئيسية، لمعرفة الركاب بمخاطر كورونا.

وأكد، على أن الهيئة تقوم يوميًا بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس، موضحًا أن الجميع داخل منظومة السكك الحديدية يعمل على توفير الحماية والأمان والسلامة للركاب، وحمايتهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وأشار «جاد»، إلى أن هناك حملات داخل عربات القطارات لمنع استقلال أي راكب القطار دون ارتداء الكمامة الطبية، موضحًا أن حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري منذ صباح اليوم، حيث أنه لا توجد أية معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشؤون هيئة السكة الحديد، بأن جميع ورش الصيانة التابع لهيئة السكة الحديد تخضع لعمليات تعقيم وتطهير بشكل دوري، للحفاظ على أرواح وسلامة المهندسين والفنيين والعاملين، منوهًا إلى أن جميع القطارات العاملة على خطوط الهيئة تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات، للحد من حوادث وتأخيرات القطارات، مؤكدًا على أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من عدم وجود أي أزمات تؤثر على سير حركة التشغيل.