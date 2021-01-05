«تنسيقية الأحزاب» تنعى رئيس «الناصري»: تعازينا لتلاميذه ومحبيه

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببالغ الحُزن والأسى، الراحل سيد عبدالغني، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري وأمين صندوق نقابة المحامين المصريين، والأمين العام المساعد لاتحاد المحاميين العرب، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع قصير مع المرض.

واكدت التنسيقية، في بيانها، مكانة وقيمة الفقيد في الحياة السياسية المصرية، مثمّنة دوره كأحد كبار رجال السياسة المصرية والعمل النقابي: « لا ننسى دوره المؤثر في ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة».

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد وتلاميذه ومحبيه في مصر وسائر أقطار العالم العربي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل الجنة مأواه ومستقره.