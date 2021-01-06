حورية فرغلي.. اكتشفها يوسف شاهين وتوجت بلقب ملكة جمال مصر 2002

تصدرت الفنانة حورية فرغلي، محركات البحث على «جوجل»، بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن شعورها باكتئاب وابتعاد الوسط الفني عنها، بسبب تغير ملامحها نظراً لعمليات التجميل التي تعرضت لها نتيجة لإصابتها بكسر في أنفها، إلا أنها عاشت فترة من النجومية منذ دخولها الوسط الفني حتى وصلت إلى الانعزال داخل منزلها .

- ولدت حورية فرغلي بالإمارات، وكانت دراستها بعيدة كل البعد عن المجال الفني، حيث درست إدارة الأعمال بالمملكة المتحدة، قبل ممارستها لرياضة الفروسية التى حصدت من خلالها العديد من الجوائز المحلية والدولية.

- بعد عودتها من إنجلترا قررت فتحت أحد مراكز التجميل حيث أصبح لها العديد من الزبائن، وكانت مساعدة المخرج الراحل يوسف شاهين إحدى زبائنها، وعرضت عليها دخول المجال الفني ونصحها يوسف شاهين بتعلم التمثيل قبل أن يشركها بأعماله الفنية.

- تعلمت التمثيل، وكانت انطلاقتها الحقيقية بعد عام، من مشاركتها فيلم «كلمنى شكرا»، من خلال دورها المميز بمسلسل «دوران شبرا» الذى شاركها ببطولته الفنان هيثم زكي .

- ساهم نجاحها بالعمل فى ترشيحها لمشاركة العديد من الفنانين فى أفلامهم بالشخصية الشعبية، والتى كان أبرزها فيلم «عبده موتة» مع محمد رمضان، فيلم «سالم أبو أخته» مع محمد رجب، «القشاش» مع محمد فراج .

- قدمت حورية فرغلي عددا من الأعمال الفنية الهامة منها مسلسل«ساحرة الجنوب» والذي جسدت من خلاله دور ساحرة تقوم بأعمال دجل وشعوذة، مما يسبب صراعات عديدة بين أهل المدينة التي تعيش فيها.

- توجت بلقب ملكة جمال مصر عام 2002، وكان أول ظهور فني لها من خلال فيلم «كلمني شكرا» لتبدأ بعد ذلك بدراسة التمثيل في أمريكا.

- آخر أعمال حورية فرغلي الفنية فى موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسل «الحالة ج»، وفيلمها السينمائي الأخير «طلق صناعي».

- تعيش حالياً في حالة من الوحدة والعزلة بعيدا عن جمهورها، ولا أحد يسأل عليها تنتظر السفر إلى الخارج من أجل قيامها بعملية التجميل الأخيرة فى أنفها.

- «للأسف أعيش وحيدة بمنزلي مع كلابي الـ5»، هكذا تحدثت حورية فرغلي عن حالتها في الوقت الحالي قائلة، «فهم أصدقائي الأوفياء في وقت تركني الجميع وحدي».