غلق 16 ألف منشأة خالفت مواعيد الغلق.. حصيلة 34 يوما

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أنَّ لجان المتابعة وحملات أجهزة المحافظات بالتنسيق مع الشرطة تمكّنت في 34 يوم خلال الفترة من أول ديسمبر حتى 3 يناير الجاري من غلق 16017 منشأة مخالفة لمواعيد غلق المحال والمطاعم والكافيهات والورش، الذي تمّ تطبيقه أول الشهر الماضي لتنظيم العمل والحد من أي فوضى وترشيد استهلاك الطاقة وإتاحة الفرصة لهيئات وشركات النظافة القيام بدورها لنيل وتنظيف الشوارع والمياديين والحد من الزحام.

وأضاف «قاسم» لـ«الوطن»، أنَّ حملات متابعة تطبيق مواعيد غلق المنشآت أسفرت عن غلق 6312 مقهى منذ 1 ديسمبر حتى 3 يناير و5494 محلًا و82 سوقًا و296 مطعمًا و2431 ورشة، إضافة إلى غلق 1402 ناط آخر.

ولفت إلى وجود تعليمات للمحافظات بتكثيف الحملات على المحلات والكافيهات والاماكن الترفيهية للتأكّد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يخص إلغاء كل الاحتفالات والتجمعات وتنفيذ القرار بكل حسم مع الإلتزام بمواعيد الغلق اليومية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

واشار إلى أنَّ غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتواصل مع غرف عمليات المحافظات لمتابعة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية، كما جاء بالقرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

وأوضح أنَّ الدولة جادة في مواجهة أي تهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومواجهة ذلك للحفاظ علي أمن وصحة المواطنين،مؤكدا أن المحافظات تتواصل مع مديريات الأمن وكل الأجهزة التنفيذية المعنية، لمتابعة الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، بالإضافة الى التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين، مؤكّدا أنَّ نسبة التزام المحال لمواعيد الغلق زادت بشكل كبير فى كل المحافظات خلال الفترة الماضية.