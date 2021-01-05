وزيرة الهجرة: لم أصب بكورونا.. وحواري مع عمرو خليل كان قبل أسبوعين

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّها بصحة جيدة ولا تعاني من أي أعراض مرضية، وتتابع العمل من الوزارة.

وأضافت مكرم، لـ«الوطن»، أنّ حوارها مع الإعلامي عمرو خليل المصاب بفيروس كورونا، والذي يذاع على قناة إكسترا نيوز، جرى تسجيله قبل أسبوعين، متابعة: «بيتعمل مسحات بشكل مستمر لأي موظف في الوزارة لو حس بأي أعراض، ولو اتصاب بالفيروس بيتعزل لحد ما يخف».

وأضحت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنّها أجرت اليوم زيارة إلى محافظة السويس لافتتاح مصنع جودسينس إيجيبت، بحضور محافظ السويس، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار.

يذكر أنّ لقاء السفيرة نبيلة مكرم مع الإعلامي عمرو خليل، تتضمن عددا من الموضوعات، منها استراتيجية نقل الإيجابيات المصرية في الخارج، إذ يعد هذا العمل الذي نهتم به ونعمل عليه الآن، ونستعد له بشكل كبير، كاشفة عن أنّها اجتمعت بهؤلاء الشباب بمقر وزارة الهجرة، بعد أن انتهى برنامج تعريفهم وزياراتهم لمناطق مصر المختلفة، لبحث كيفية وضع الاستراتيجية، لأننا نريد أن نفهم منهم لا أن ننفرد بعمل الاسترايتجية، فضلا عن تصحيح الصورة السلبية والكاذبة عن مصر بالخارج، فالمرحلة المقبلين عليها، بالتأكيد نحتاج إلى قوتنا الناعمة.

وشمل اللقاء دور الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج، في التعريف بصورة الدولة الحقيقية وصد أي صورة سلبية، لأننا نرى في هؤلاء خط الدفاع الأمن القومي المصري، وبالتأكيد إضافة شريحة الدراسين في الخارج بدراستهم وتخصصاتهم وتفاعلهم مع المجتمع وتحركاتهم داخل الجامعات التي يدرسون بها، هدفه تصحيح صورة الدولة وجذب المساندة والتشجيع لجهود الدولة.