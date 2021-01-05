بتكلفة 828 ألف جنيه.. إجراء 23 جراحة قلب لمرضى بالبحيرة مجانا

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأشار في تصريح له، اليوم، إلى الدور الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع، من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجًا، وتكثيف المساعدات بها، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

وفي هذا الإطار قامت جمعية الأورمان بالبحيرة، بتقديم خدمات طبية عالية الجودة لمرضى القلب، وذلك بالتعاون مع أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال جراحات القلب والقسطرة العلاجية بالمجان، بدون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق.

حيث تم إجراء عدد 23 جراحة قلب بتكلفة إجمالية 828 ألف جنيه، تكلفة العملية الواحدة (36 ألف جنيه)، حيث تم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية والطبيه لهم تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وفي إطار المبادرات الطبية المجانية بالبحيرة، أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، في محافظة البحيرة، منذ أيام، مبادرة جديدة تحت شعار "بنكمل بعض"، لدعم ومساعدة حالات مصابي فيروس كورونا المستجد من غير القادرين، وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال وبعض الجمعيات الخيرية والشخصيات العامة والأطباء والصيادلة ومتطوعين من الشباب.