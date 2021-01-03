محافظ أسوان: لجنة للمتابعة الميدانية لقرى مبادرة «حياة كريمة»

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بقيام لجنة من الجهات المختصة برئاسة نائب المحافظ أحمد شعبان واللواء حازم عزت السكرتير العام للوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ للأعمال الجارية داخل قرية الأشراف بوادي الصعايدة بمركز إدفو، وذلك استكمالا للمتابعة الميدانية لمشروعات التطوير الجارية بالقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأكد اللواء أشرف عطية على أن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية تشهد سباق مع الزمن للإسراع بإنهائها تمهيدا لافتتاحها وتشغيلها بما يصب في صالح المواطن الأسواني البسيط وتحسين ظروفه المعيشية والاقتصادية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تشمل 11 قرية تجرى على أرضها العديد من مشروعات التطوير بإجمالي 30 مشروعا منها 11 مشروعا إنارة كهرباء، و7 مشروعات صرف صحي، ومشروعين لرصف الطرق، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزلا وسقف من خلال الجمعيات الأهلية بنسبة مساهمة 20 %، فيما بلغت نسبة مساهمة الدولة 80%.

وأوضح أشرف عطية بأنه بالتوازي جاري العمل في المشروعات الجديدة للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية والتي تشمل تنفيذ 53 مشروعا باعتمادات تصل إلى 198 مليون جنيه لحل العديد من المشاكل التي يعاني منها الأهالي والمواطنين في القرى الأكثر احتياجا وتساهم في تلبية مطالبهم واحتياجات هم، وخاصة في مجالات توفير مياه الشرب النظيفة على مدار اليوم، بالإضافة إلى تحسين ورفع كفاءة خدمات الصرف الصحي والكهرباء والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية، مؤكدا بأن مؤسسة حياة كريمة بالتكفل بدفع قيمة المصالحات في مخالفات البناء لـ142 من الأسر غير القادرة موزعين على 22 قرية، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات والأسر الأكثر احتياجا.