انطلاق قوافل طبية إلى أودية شرم الشيخ ضمن مبادرة «حياة كريمة» الثلاثاء

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء، اليوم السبت، إطلاق عدة قوافل طبية مجانية إلى أودية شرم الشيخ، خلال الفترة من 5 إلى 16 يناير الجاري، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وإشراف والدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إنه من المقرر أن تتوجه قافلة إلى المركز الحضري بمنطقة الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 5 و6 يناير الجاري، وبعدها تتجه إلى وادي مندر يومي الجمعة والسبت الموافق 8 و9 يناير، وإلى أودية الشرفا (1و2) يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 12 و13 يناير، وأخيرًا تتجه إلى أودية سبيته وخريزة يومي الجمعة والسبت الموافق 15 و16 من نفس الشهر.

وأكد وكيل الوزارة أن القوافل تتضمن 8 تخصصات طبية،هي الباطنة، والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء التوليد، والأنف والأذن والحنجرة، إضافة إلى عيادة تنظيم الأسرة، ومعمل وصيدلية لصرف الدواء، لتوقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

وأوضح أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياه كريمة»، وذلك لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج بالمجان، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة، والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا .

وأشار وكيل الصحة إلى أن القوافل الطبية التي أطلقتها المديرية لأودية ميعر وأبوحجاب بطور سيناء، قامت بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 205 مرضى، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.