منحة العمالة غير المنتظمة 10 يناير.. والاستعلام عبر موقع القوى العاملة

كشفت مصادر في اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أنّ الجهات المسؤولة عن تنقيح وفحص بيانات العمالة غير المنتظمة من أعضاء اللجنة، وبينها وزارتي القوى العاملة والاتصالات، انتهت من فحص وتحديث بيانات وحذف المتوفين، الذين فقدوا أحد الشروط اللازمة للحصول على الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة وقدرها 500 جنيه، التي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصرفها لهذه الفئة المتضررة من جائحة كورونا على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه.

ضخ المبالغ المستحقة للعمالة غير المنتظمة الأحد المقبل

وأضافت المصادر، أنّه من المتوقع ضخ المبالغ المالية للمستفيدين في ماكينات الصرف الآلي «ATM» يوم الأحد المقبل 10 يناير، على أن تكون متاحة للصرف بعد الساعة الواحدة ظهرا .

وصرفت الدولة الدفعة الرابعة في شهر ديسمبر الماضي لمدة أسبوع لنحو 2.6 مليون عامل غير منتظم، صرفوا نحو مليار و250 مليون جنيه.

ويستطيع المستفيدون من العمالة غير المنتظمة الذين صرفوا الدفعة الرابعة من المنحة وقدرها 500 جنيه، الاستعلام عن طريق الدخول على موقع وزارة القوى العاملة الرسمي http://www.manpower.gov.eg/emp-work.html وإدخال البيانات المطلوبة، ويكون ذلك متاحا عقب الإعلان مباشرة عن بدء موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة.

استعلام العمالة غير المنتظمة من خلال التواصل مع وزارة القوى العاملة أو الخط الساخن 142

وهناك طريقة أخرى للاستعلام عن استحقاق منحة العمالة غير المنتظمة، تتمثل في الاتصال هاتفيا بهواتف القوى العاملة الأرضية الثابتة، حيث سيقوم المستقبل للاتصال بتحويل المتصل للإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة.

أما الطريقة الثالثة للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة، فتكون عبر الخط الساخن ورقمه 142، ومن المقرر أن ترسل الجهات المختصة من أعضاء اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، رسائل نصية قصيرة «SMS» للمستفيد، على هاتفه المحمول الذي سجله في بياناته أثناء تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، وذلك قبل موعد الاستحقاق بـ24 ساعة، تتضمن موعد وطريقة صرف المنحة.