وفاة شقيق الملحن حلمي بكر

توفي شقيق الملحن حلمي بكر، صباح اليوم، ومن المقرر أن يتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة.

ونعي نجوم الفن رحيله، وحرصت الفنانة لطيفة، على تقديم التعازى للملحن حلمى بكر بعد وفاة شقيقه أحمد.

وكتبت عبر حسابها على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، قائلة: «أعزي الفنان الكبير حلمى بكر فى وفاة شقيقه الفنان أحمد بكر إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفقد حلمي بكر ابنته الصغيرة ريهام منذ أشهر، ودخل في نوبة بكاء، حزناً على ابنته الصغيرة ريهام، في أحد البرامج التلفزيونية، حيث تم اختطافها من داخل منزله بواسطة طليقته التي اصطحبت بلطجية اعتدوا عليه بالضرب داخل منزله، مؤكدا أنه لا يعرف من المسئول عن حماية البلطجية رغم إنه كاد يموت.

وحرر الموسيقار حلمي بكر حرر محضراً ضد طليقته سماح عبد الرحمن، متهماً إياها باستئجار بلطجية قاموا بالإعتداء عليه بطريقة وحشية داخل منزله، وإتلاف ممتلكاته وسرقة مبالغ نقدية، بسبب خلافات عائلية بدأت مع احتجاز بكر لابنته الصغيرة ريهام ومنع والدتها من رؤيتها.

وتضمنت أقوال الموسيقار حلمي بكر، في بلاغه المقدم إلى قسم شرطة العجوزة أنه فوجئ باقتحام طليقته ومجموعة من البلطجية شقته في المهندسين والتعدي عليه بالضرب مما أسفر عن إصابته، وسرقة مبالغ مالية من داخل الشقة، وقال: سحلوني وضربوني وأهانوني على مرأى ومسمع من الجيران وحراس العقارات المحيطين في منزله.