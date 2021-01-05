تصل 4 آلاف جنيه.. المترو: عقوبة على عدم دفع غرامة ارتداء الكمامة

قال أحمد عبدالهادي المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات وجه بضرورة التواجد في جميع محطات مترو الأنفاق بصفة يومية، ومتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات في جميع محطات المترو منذ بداية التشغيل حتى نهايته، في خطوط المترو الثلاثة، مشيرًا إلى أنه جرى التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق إذ يؤدون دورهم الوطني الكبير من خلال انتشارهم في جميع محطات المترو.

يتم عمل حملات يومية على جميع المحطات

وأضاف «عبدالهادي» خلال لقائه مع محمود جميل مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، في محطة مترو الشهداء الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي الإعلامية جومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن «كل محطة مترو أنفاق فيها مكتب لشرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق ويتم عمل حملات بصفة يومية على مدار اليوم بالكامل في جميع المحطات لمتابعة جميع الركاب وارتداءهم الكمامات والالتزام بها في داخل المحطات والقطارات».

غرامة عدم ارتداء الكمامة تصل إلى 4 آلاف جنيه

وتابع، أن هناك خطة عمل نسير بها بناءا على تعليمات وزير النقل والمهندس علي الفضالي رئيس شركة المترو الأنفاق، حيث تعمل العلاقات العامة بالمحطات بالتنويه على الركاب وتوعيتهم بشأن الإلتزام بارتداء الكمامة، قبل أن يدفعوا الغرامة، «لو الراكب مش هيلتزم بارتداء الكمامة من أول ما يركب المترو لحد ما ينزل محطة المترو هيدفع 50 جنيها غرامة، وإن لم يدفعها فإن شرطة النقل والمواصلات ستحرر محضر وتحيله إلى النيابة، التي ترسلها بدورها إلى بيته ويدفع الغرامة ممكن بدل ما تكون 50 جنيها قد تصل إلى حد أقصي 4000 جنيه».

وأكد المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، «احنا عاوزين نوعي الركاب أن الكمامة دي هو بيلبسها حفاظًا على نفسه وأسرته لما يروح بيته والناس اللي راكب معاهم، بنحاول نحافظ على نفسنا كلنا».