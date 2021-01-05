النقل: انتهاء 71.5% من الأعمال الإنشائية للقطار المكهرب وتشغيله أكتوبر 2021

تواصل وزارة النقل، تنفيذ مشروعاتها العملاقة وإدخال وسائل نقل حديثة لخدمة الجمهور المسافر، وتسير الوزارة في تنفيذ مشروع القطار المكهرب «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة»، رغم جائحة فيروس كورونا، حيث سيكون أول قطار من نوعه يعمل في مصر.

وأكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنّ مشروع تنفيذ أول قطار كهربائي في مصر (السلام - العاصمة الإدارية الجديدة)، يسير بصورة منتظمة وطبيعية، مشيرا إلى أنّ فيروس كورونا لم ولن يؤثر على تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بتنفيذ المشروع، وجرى إنهاء تنفيذ نحو 71.5% من أعمال الخرسانة بمحطات المشروع.

وقال الوزير، لـ«الوطن»، إنّ الوزارة حريصة على افتتاح مشروع القطار الكهربائي وتشغيله أمام الجمهور في ذكرى احتفال نصر أكتوبر المجيدة 2021، موضحا أنّ القطار المكهرب يعتبر من أهم وسائل المواصلات الحديثة التي سيتم تشغيلها في مصر خلال الفترة المقبلة، والوزارة عازمة على تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأوضح الوزير، أنّ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا تتم بشكل دوري بالمشروع، للحفاظ على العاملين، مؤكدا أنّ هيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق، ينفذان أيضا الإجراءات كافة من خلال تعقيم القطارات والمحطات، وإلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، من خطر العدوى من كورونا.

وطالب وزير النقل، جموع الركاب بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية أثناء دخول محطات المترو والسكة الحديد، موضحا أنّ هناك حملات مستمرة لضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أنّ الوزارة مستمرة في تنفيذ جميع مشروعات تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد.

وينطلق القطار الكهربائي من مدينة السلام حيث محطة عدلي منصور أولى محطات المشروع، ويمر خلال مساره على مدن العبور والمستقبل والشروق وبدر والعاصمة الإدارية، وينتهي بمدينة العاشر من رمضان، حيث يمثل هذا المسار المرحلة الأولى من المشروع، ويمر مشروع القطار المكهرب خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلي عبر كوبري علوي يمر عبره خلال تقاطعه مع محور سعد الدين الشاذلي، وتجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات يمكن لمستقلي القطار المكهرب بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم لحين انتهاء رحلتهم بالقطار المكهرب.