7 خطوات التقديم والتسجيل إلكترونيا بوظائف مصلحة الضرائب.. تعرف عليها

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، التفاصيل الكاملة لوظائف مأمور ضرائب المطلوبة «حصر وفحص إلكتروني» بنظام التعاقد بالإعلان رقم 2 لسنة 2020، وكذلك طرق التقديم لشغلها وظيفة مأمور ضرائب عبر موقعها الإلكتروني، وبلغ عدد الوظائف المطلوبة 300، بواقع 260 مأمور للفئة «أ»، وعدد 40 مأمور للفئة «ب».

وتستعرض «الوطن» خطوات التسجيل لتقديم بوظيفة مأمور ضرائب «حصر وفحص إلكتروني» من خلال موقعها الإلكتروني، وهي:

خطوات التقديم بوظيفة مأمور ضرائب

الخطوة الأولى: الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية من هنا

الخطوة الثانية: الضغط على تفاصيل الإعلان ومحتوى اختبارات التقييم والتقديم للمسابقة.

الخطوة الثالثة: قراءة الملاحظات الخاصة بالتقديم والشروط والمستندات المطلوبة بعناية قبل البدء في عملية التسجيل.

الخطوة الرابعة: الضغط على «للبدء في عملية التقديم اضغط هنا».

الخطوة الخامسة: الاختيار بين أحد الفئتين المراد التقديم بها، والضغط على «للتقديم على وظيفة مأمور ضرائب حصر وفحص الكتروني - فئة أ»، أو «للتقديم على وظيفة مأمور ضرائب حصر و فحص الكتروني - فئة أ».

الخطوة الخامسة: الضغط على أقر أنا مقدم الطلب أنّ البيانات أدناه كلها صحيحة وأنّ المرفقات للطلب هي صورة طبق الأصل للمستندات المطلوبة لشغل الوظيفة.

الخطوة السادسة: استكمال البيانات الشخصية، ثم رفع المرفقات المطلوبة على الموقع، وهي: «شهادة الميلاد، الرقم القومي، صورة المؤهل، صورة شهادة أداء/ الإعفاء من الخدمة العسكرية للذكور فقط، صحيفة الحالة الجنائية، صورة شخصية، صورة شهادة الخبرة»، على أن تكون كل ملفات المرفقات من نوع صور فقط وحجم كل مرفق لا يتعدى 150 كيلوبايت.

الخطوة السابعة: إدخال كود التحقق الموجود أسفل الصفحة والضغط على حفظ في النهاية.

التفاصيل الكاملة للوظائف من حيث الشروط والمستندات المطلوبة، التوزيع الجغرافي ومحتوى اختبار التقييم

يذكر أنّ مصلحة الضرائب المصرية أعلنت حاجتها لشغل 300 وظيفة مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني يوم 30 ديسمبر 2020، على أن يستمر التقديم في الوظائف المتاحة حتى 29 يناير الحالي.