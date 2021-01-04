تفاصيل 300 وظيفة شاغرة بمصلحة الضرائب: الشروط والمواعيد

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، التابعة لوزارة المالية، عن حاجتها لعدد 300 شخص، لشغل وظيفة مأمور ضرائب «حصر وفحص الكتروني» بنظام التعاقد، بواقع 260 مأمور للفئة «أ»، وعدد 40 مأمور للفئة «ب»، الذي يعد الإعلان رقم 2 لسنة 2020، وذلك إعمالا لحكم المادة الخامسة عشرة من القانون رقم «85» لسنة 2020 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021.

شروط التقديم لوظيفة مأمور الضرائب

وحددت مصلحة الضرائب عددا من الشروط والمعايير، التي يجب توافرها في المتقدم لشغل الوظائف المتاحة وهي:

1 - أن يكون المتقدم حاملا للجنسية المصرية.

2 - أن تنطبق على المتقدم الشروط الطبية فضلا عن أن يكون لائقا طبيا.

3 - يكون محل الإقامة الدائم للمتقدم في المحافظة المتقدم إليها، مثبتا كمحل إقامة ببطاقة الرقم القومي في تاريخ الإعلان.

4 - تأدية الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة أو أُعفى منها.

5 - المؤهل الدراسي للمتقدم لوظيفة مأمور فئة «أ» بكالوريوس تجارة - شعبة محاسبة- بتقدير عام جيد جدا على الأقل، مع توافر شهادة تدريب أو خبرة لمدة سنة على الأقل في مجال المراجعة والمحاسبة للنظم الالكترونية الحديثة لأنظمة تخطيط موارد المؤسسة «ERP» .

6- أما بالنسبة للمتقدم لوظيفة مأمور فئة «ب» فيكون حاصلا على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو تكنولوجيا المعلومات أو الإحصاء وعلوم الحاسب أو نظم المعلومات بتقدير عام جيد على الأقل.

7 - الحد الأقصى لعمر المتقدم 27 عاما ميلاديا في تاريخ الإعلان.

المهارات الأساسية

أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية، فضلا عن إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

المستندات المطلوبة

- صورة المؤهل الدراسي للمتقدم.

- صورة شهادة ميلاد مميكنة حديثة.

- صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية في تاريخ الإعلان.

- صورة من الموقف من التجنيد «شهادة أداء/الإعفاء من الخدمة العسكرية أو العامة» للمتقدمين الذكور.

- صورة من صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم، باسم وزارة المالية على أن تكون صادرة بحد أقصى شهرا واحدا سابق للإعلان.

- عدد 6 صورة شخصية.

- صورة من شهادة الخبرة أو شهادة التدريب للمتقدمين للفئة «أ» فقط

مدة التقديم لوظائف مصلحة الضرائب

يستمر التقديم لمدة شهر من بداية تاريخ الإعلان على أن ينتهي في 29 يناير الجاري.

طريقة التقديم بوظيفة مأمور ضرائب

يتم التقديم عن طريق استكمال البيانات وتحميل المستندات المطلوبة للتقديم من خلال الموقع الإلكتروني https://jobs.mof.gov.eg/

التوزيع الجغرافي للوظائف

محتوى اختبارات التقييم

يشترط للترشيح للتعاقد اجتياز المتقدمين المستوفين لشروط التقديم والمستكملين لمستندات التقديم لاختبارات التقييم والتي ستتم بشكل الكتروني وذلك بنسبة 75% على الأقل في مجالات:

بالنسبة للفئة «أ»:

- المحاسبة بصفة عامة بالتركيز على المحاسبة والمراجعة للأنظمة الالكترونية الحديثة لأنظمة تخطيط موارد المؤسسة «ERP».

- تحليل وفحص وإعداد التقارير عن قواعد البيانات.

- نظم تقارير الأعمال الذكية «BI».

علما بأن الأسئلة في المجالات السابقة تكون باللغة الإنجليزية، بالإضافة الى المهارات الشخصية الأساسية.

بالنسبة للفئة «ب»:

- تحليل البيانات

- نمذجة البيانات

- تصميم قواعد البيانات

- فحص وتحليل البيانات

- أنظمة التقارير وقواعد البيانات

- أنظمة البرمجة

- أساليب التحليل الاحصائي للبيانات وقواعد البيانات

- الذكاء الاصطناعي

علما بأن الأسئلة في المجالات السابقة تكون باللغة الإنجليزية، بالإضافة الى المهارات الشخصية الأساسية.

المقابلات الشخصية

بعد اجتياز الاختبارات الإلكترونية تعقد مقابلة شخصية مع المتقدمين من الفئتين ممن اجتازوها فقط، والاطلاع على أصول المستندات السابقة وغيرها من المستندات المقررة قانوناً، فضلا عن إجراء كشف طبي «وذلك بالنسبة للمتقدمين المرشحين للتعاقد».

وفي السياق ذاته أوضحت «الضرائب» أنه يتم استبعاد أي طلب للحصول على الوظيفة غير مستوفي الشروط المطلوبة للتقديم، وفي حالة ثبوت أن البيانات المسجلة في طلب التوظيف مخالفة للحقيقة و للمستندات المقدمة سيتم استبعاد المتقدم واعتباره غير مستوفي للشروط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.