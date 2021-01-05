تغريم 96 مواطنا بسبب عدم ارتداء الكمامة بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامه بالمخالفه في الشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة، لتقليل الإصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة لرفع الإشغالات ومتابعة إلتزام الكافيتريات والمقاهي بالإجراءات الإحترازية، أسفرت عن تحرير 62 محضرا ضبط وإشغال، ومحضر لمقهي مخالف لتقديم الشيشة للمترددين، وتم التحفظ على 20 شيشة، بالإضافة إلى رفع وإزالة 79 حالة إشغال، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الوحدة المحليه بالبلاشون وقسم المتابعة الميدانية بالمرور على مراكز الدروس الخصوصية، وعلى الفور تم غلقه وتشميعه بالشمع الأحمر وفض تجمع الطلاب وتم التنبيه على المدرسين بمنع الدروس الخصوصية حفاظا على صحة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا.

وشنت رئاسة مركز ومدينة ههيا حملة على الطريق العام بمدينة ههيا للتأكد من ارتداء الكمامات للمواطنين وقائدي المركبات على الطريق للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتم تحرير 20 مخالفة فورية و تحصيل غرامة فوريه من المخالفين.

وقامت رئاسة حى ثان الزقازيق بغلق محل بشارع عبدالعزيز على لإدارته دون ترخيص و غلق محل آخر بمنطقه فلل الجامعة لمخالفته مواعيد الغلق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقاد نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة لمتابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية وتم تغريم 61 مواطنا وتشميع كافيه لعدم إرتداء المواطنين الكمامات الواقية وعدم إتخاذ التدابير الوقائية فضلا عن مصادره عدد 12 شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بتغريم 15 مواطنا غرامة فورية بقيمة 50 جنيها لعدم ارتداء الكمامات الواقية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين كما تابعت الحملة إلتزام المحال العامة والتجارية والكافيهات والورش بمواعيد الغلق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.