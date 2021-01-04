محافظ المنوفية يرافق مصابة في حادث إلى مستشفى شبين بموكبه

في لفتة إنسانية لمحافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، شهدتها مدينة شبين الكوم، ظهر اليوم، أصر على مرافقة سيدة أصيبت في حادث إلى المستشفى، للتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، كما أمر ببحث حالتها الاجتماعية، وتقديم إعانة عاجلة لها.

وأثناء عودته إلى مقر استراحته، فوجئ المحافظ بإصابة سيدة وسقوطها على الأرض، بعد أن صدمتها دراجة نارية "موتوسيكل"، فأمر بتوجيه موكبه لنقل المصابة إلى مستسفى شبين الكوم التعليمي، وحرص على مرافقتها بنفسه حتى وصولها المستشفى.

وفور وصول موكب المحافظ المستشفى، خرج الجميع لاستقباله، ولكنهم تفاجأوا بأن الموكب ينقل سيده مصابة في حادث، ليتم على الفور نقل السيدة إلى داخل المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتواجد عدد من الأطباء معها لعمل الفحوصات والأشعة اللازمة، ولم يتركها المحافظ إلا بعد الاطمئنان على حالتها الصحية.

كما أصر المحافظ على اصطحاب السيدة إلى منزلها، حيث كانت في انتظاره مفاجأة أخرى، وتبين أن السيدة تعيش بمفردها في شقة صغيرة، لا يوجد أي أثاث بها، فأمر بسرعة تقديم إعانة عاجلة لمساعدتها.

وفي تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أكد محافظ المنوفية أنه لم يترك السيدة المصابة في الحادث إلا بعد الاطمئنان على حالتها الصحية، والتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها في المستشفى.

وأضاف أنه حرص أيضاً على توصيل السيدة إلى منزلها، وتبين أنها تقيم بمفردها في شقة خالية من أي أثاث منزلي، مؤكداً أنه سيتم تقديم مساعدة مالية عاجلة لها.

وحظيت هذه اللفتة الإنسانية من جانب محافظ المنوفية بترحيب واسع بين أبناء المحافظة، بعدما قام أحد أعضاء مجلس النواب بنشر تفاصيل الواقعة على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

وسبق لمحافظ المنوفية تقديم مساعدات شخصية للعديد من الأسر، من غير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة، من أهالي المحافظة، تمثلت في توفير كراسي متحركة، وصرف إعانات مالية عاجلة.

كما يحرص "أبو ليمون" على تنظيم لقاءات مباشرة مع تلك الحالات، ويأمر بصرف مساعدات عينية ومالية لها، الأمر الذي قوبل بارتياح واسع بين أبناء محافظة المنوفية.