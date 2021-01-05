عاجل.. أمير الكويت بالقمة الخليجية: نقدر دور مصر في قضايا المنطقة

ثمن الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير الكويت جهود مصر في المنطقة، قائلًا: «نقدر دور القيادة المصرية ودعمها للقضايا التي تهم أمن المنطقة».

وأضاف أمير الكويت، في كلمته بالقمة الخليجية الـ41 المنعقده بالسعودية، منوها إلى أنَّه تمّ الاتفاق على توقيع العلا في هذه القمة، مقدما الشكر للملك سلمان والسعودية على تنظيم القمة الخليجية.

وشارك وزير الخارجية سامح شكري في القمة الخليجية الـ41، والمنغقدة حاليًا بمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.

وقمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي القمة الـ41 منذ تأسيس المجلس عام 1981، وتنعقد القمة بمدينة العلا التاريخية شمالي غرب السعودية وسط.