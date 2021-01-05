اعتماد مركز القلب بدمياط تدريبي معتمد لشهادة «زمالة القلب»

أعلن الدكتور كمال سلامة، مدير عام المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي بدمياط، اعتماد مركز القلب بالمحافظة، ضمن مراكز التدريب المعتمدة لشهادة الزمالة المصرية في تخصص أمراض القلب.

وبذلك تصبح زمالة طب القلب تخصصا متاحا بمحافظة دمياط لأول مرة على الإطلاق، وهو ما كان حلما وأملا منذ تأسيس المركز، قبل أكثر من 15 عاما.

واستقبل قسم الطوارئ بالمركز حالتين تعانيان من قيء دموي، ودخلا قسم المناظير لتلقي العلاج اللازم، وعمل الفحوصات المطلوبة وتحضيرهما لإجراء منظار علوي للتشخيص، وتبين بعد عمل منظار علوي على المرىء والمعدة وجود دوالي بالأخيرة نازفة، وحقنا في الحال.

ونقلت الحالتان لقسم المناظير في حالة مستقرة لاستكمال العلاج، والمتابعة تحت إشراف أطباء المناظير والكبد، وضم فريق العمل كلا من الدكتورة رانيا ماهر، أخصائي الجهاز الهضمي والمناظير، وفريق تمريض المناظير، مس «رحاب، وسمر».

وأعلن «سلامة» أنه في ظل أزمة كورونا وخلال الفترة من أكتوبر وحتي ديسمبر 2010، قام فريق الـERCP بالمركز بعمل ما يزيد على 35 حالة منظار قنوات مرارية لحالات تعاني من صفراء انسدادية، ما بين استخراج حصوات بالقنوات المرارية وتركيب دعامات.

وضم فريق العمل كلا من الأطباء «السيد غنيم - استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير، ورانيا ماهر، أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والمناظير، ومحمد أشرف، أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والمناظير، ومصطفي مدبولي، استشاري التخدير»، وتمريض: مستر إسلام - تمريض قسم القسطرة، وفنيين الأشعة.