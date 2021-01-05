«وزير الهجرة» تفتتح الخط الثاني بمصنع إنتاج ألواح الألومنيوم في السويس

افتتحت الدكتورة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الخط الثانى بالشركة المصرية الصينية لإنتاج ألواح الألومنيوم، اليوم الثلاثاء، بمنطقة الأدبية بمحافظة السويس.

وتفقدت «وزير الهجرة»، ومحافظ السويس المصنع الذي ينتج 5 ملايين متر مربع سنويا من منتج الكومات، على مساحة 16 ألف متر مربع بمنطقة شمال خليج السويس بمنطقة الأدبية باستثمارات ٢٠ مليون دولار ويوفر ١٠٠ فرصة عمل مباشرة.

من جانبه، قال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن افتتاح الخط الثانى سيعطى مصر قدرة استعابية ٣٠ % من المنتج بعدما كانت تعتمد على الاستيراد من الخارج، وخصوصا منتج «الكو مات».

وأضاف فى تصريحات صحفية له، اليوم، أن السويس مؤهلة لتكون قاطرة الصناعة المصرية نظرا لتوافر كافة الخدمات و المرافق وتضم منطقتين صناعيتين «منطقة شمال خليج السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس».

وقالت «مكرم»، إن وزارة الهجرة ستقوم خلال الفترة المقبلة بدعوة المستثمرين من أجل الاستثمار فى السويس نتيجة توافر كافة الإمكانيات وعوامل النجاح لأي رجل أعمال.

وأضافت أن افتتاح الخط الجديد بالمصنع يعتبر خطوة كبيرة قبل مؤتمر «مصر تستطيع»، الذي تنظمه الوزارة في شهر أبريل المقبل، مشيرة إلى أن زيادة الاستثمارات فى مصر سيكون خطوة إيجابية نحو توفير فرص عمل للشباب وحياة كريمة.

وأوضح محمد شريف صالح، العضو المنتدب للشركة، أن المصنع ساهم فى الخط الثالث لمترو الأنفاق وينتتج ٣ ملايين متر من حجم الاستهلاك، مضيفا أن هناك أمل لزيادة خطوط الإنتاج من أجل تغطية السوق المحلي بالكامل.