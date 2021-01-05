«التعليم»: حضور المعلمين للمدارس بالتناوب للحفاظ على سلامتهم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الإدارات التعليمية تنظم حضور المعلمين وفق جدول بشكل يومي، مشيرة إلى أنه ليس إلزاميا حضور المعلمين للمدارس بشكل يومي خاصة مع توقف الدراسة والامتحانات، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، عن أنه تم مخاطبة جميع الإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بعمل تناوب بين المعلمين للحضور بالمدارس، وعدم مطالبة المعلمين بالنزول يوميا، وذلك للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر العدوى والإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن تأجيل الامتحانات وتعليق الدراسة جاء بعد دراسة متأنية لوضع انتشار كورونا في مصر.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن المعلمين يحضرون للمدارس بشكل متناوب وليس يوميا، وذلك لعدم وجود مجموعات تقوية أو شرح مناهج دراسية داخل الفصول المدرسية، بعد قرار الدولة بتعليق الدراسة بالمدارس وتأجيل الامتحانات حتى 20 فبراير المقبل، بعد تزايد حالات الإصابة والوفيات اليومية بفيروس كورونا، موضحا أن الوزارة تواصل عملها الجاد من أجل وضع الحلول والمقترحات اللازمة لاستئناف العام الدراسي الحالي بعد يوم 20 فبراير.

وأشار المصدر، إلى أن الدكتور طارق شوقي، حريص على تطوير منظومة العملية التعليمية في مصر، وإدخال أنظمة جديدة في الامتحانات تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا أن فكرة إلغاء العام الدراسي الحالى 2020-2021، ليست في حسابات وزارة التربية والتعليم، منوها بأن العام الدراسي سيستكمل تحت أي ظرف، للحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلاب.

من جانبه، أرسل الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، جاء فيه أنه بالإشارة إلى قرار دولة رئاسة مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا، وفي إطار قرار استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتبارا من 3 يناير الجاري وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول وتأجيل كافة الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام وحرصا على سلامة وصحة المعلمين، يصرح للعاملين الذي تسمح طبيعة عملهم بأداء مهام عملهم من المنزل بالعمل دون التواجد بمقر العمل ويؤدي باقي الموظفين عملهم بالتناوب يوميا أو أسبوعيا.

وأوضح حجازي، أن الفصل الدراسي الأول سار بصورة منتظمة رغم صعوبات وتحديات فيروس كورونا، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تقديم الحماية للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، منوها بأنه يمنح الموظف المصاب بأمراض مزمنة إجازة استثنائية طوال فترة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء.

وأشار حجازي، إلى أنه يمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معد إجازة تحددها الجهة الطبية المختصة، موضحا أن العام الدراسي الحالى 2020-2021، استثنائي، بسبب تحديات وصعوبات فيروس كورونا.