وزيرة البيئة: 47 مليار جنيه تكلفة التدهور البيئي الناتج عن تلوث الهواء

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين لها مردود اقتصادي كبير وليس فقط الحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن قطاع النقل فقط يسبب 23% من نسبة ملوثات الهواء ولدينا تكلفة نتحملها نتيجة التدهور البيئي وتأثيرة على الصحة الناتج عن تلوث الهواء بما يساوي حوالي 47 مليار جنيه.

تحويل السيارات للعمل بالغاز سيقلل نسبة التلوث

وأضافت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية على فضائية إكسترا نيوز، أنه إذا تم تحويل السيارة المتهالكة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين ستقلل نسبة التلوث البيئي ما بين 92 إلى 99%، «ونترجم ده لأرقام بأن كل 1000 سيارة بنغيرها كانت متهالكة وحولناها إلى غاز بتوفر مليون دولار وكل ميكروباص كان متهالك وحولناه لغاز بيوفر حوالي 3 مليون دولار، يعني لو اتكلمنا عن 70 ألف سيارة اللي محتاجين نحولهم في المرحلة الأولى فواحنا بنتكلم على 70 مليون دولار، وبالتالي الأرقام دي المفروض أنها تعود مرة أخرى على المواطن والاقتصاد القومي وتقليل تكلفة المخاطر الصحية».

وتابعت أن هذه المبادرة جاءت كمرحلة أولى لتحويل السيارات، الأتوبيسات، الميكروبات المتهالكة للعمل بالغاز الطبيعي يليها دخول الدولة في السيارات والأتوبيسات الكهربائية، لافتة إلى أن المحافظات التي سيبدأ فيها المرحلة الأولى هي محافظات شديدة التلوث «القاهرة الكبري، الجيزة، القليوبية» لأن نسب التلوث فيهم عالية نظرا للطبيعة الجغرافية للقاهرة الكبري وعدد السكان الموجودين وعدد السيارات وأتوبيسات النقل العام والشوارع التي يتم توسعتها وشبكة الطرق والكباري، كل هذه العوامل تسبب التلوث.

وأشارت، إلى أن «كل هذه بنية تحتية مكلفة يجب أن يتواكب مع هذه البنية التحتية استثمارات تضعها الدولة للحفاظ على هذه البنية التحتية فيكون هناك عدد من وسائل النقل العام الآمنة والمريحة للمواطن لكي يستطيع المواطن أن يستخدمها، وكل اللي بنعمله ده بيصب في المقام الأول لصالح المواطن وصحته والعملية الإنتاجية في الاقتصاد القومي ولكن هناك قيمة مضافة لهذا وهو التزامنا بتغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض ومساهمة مصر في تقليل التلوث».