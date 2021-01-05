25 جنيها ارتفاعا في جرام الذهب خلال يومين.. وعيار 21 يصل لـ861 جنيها

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا بقيمة 25 جنيهًا، خلال يومين متتاليين، في أسواق المال والبورصات العالمية بنهاية اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021.

ويُباع عيار 24 بـ984 مقابل 959 جنيهًا ليقترب من 1000 جنيه، وسجّل عيار 21 قيمة 861 جنيهًا، وبيع عيار 18 بـ738 جنيهًا، فيما بلغ الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و894 جنيها.

يأتي ذلك عقب ارتفاعات متواصلة منذ بداية العام الجديد 2021 ليصل إلى ذروتها منذ 8 أسابيع.

وقال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات مواصلة الذهب لارتفاعة لـ5 أسباب وهي: وفرض قيود صارمة من عدد كبير من الدول لاحتواء جائحة كورونا، وتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مواصلة تراجع وضعف الدولار والفائدة الصفرية للدولار والحزم التحفزية للولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع «نجيب»: «لا يزال الذهب الملاذ الآمن والأكثر شعبية تداولًا في العالم بالمقارنة بعملة البتكوين، والعقارات وغيرها من العملات في ظل الاضطربات العالمية».

وأرجع سكرتير سكرتير الشعبة العامة للذهب، الأسباب الحقيقة وراء الاستثمار في سلعة الذهب أنَّه الأكثر شعبية في التداول ولا يحتاج إلى تعقيدات، لافتًا إلى أنَّ سوق الذهب المصري عاد للانكماش مرة أخرى عقب تفشي فيروس كورونا فى موجته الثانية.

وتابع أنَّ السوق المحلي يعاني الركود قائلاً: «ظهرت حركة المبيعات على استحياء في مشغولات الذهب عيار 21 وعيار 18 خلال اليومين الماضيين».

ويعد الذهب أكثر السلع استقرارًا في ظل الأزمات، وهناك شفافية في تعاملاته ومعدلات الطلب عليه، الأكثر بالمقارنة بالبتكوين على سبيل المثال.

وظهر اتجاه الكثير من المصريين إلى شراء الذهب الخام لأنَّه يعتبر ملاذًا آمنًا خلال الفترة المقبلة، وسيكون الملاذ ضد التضخم كما ساعد على مبيعات السبائك هو حدة منافسة التجار وعرض وتوفير كل احتياجات الأفراد من السبائك بداية من الجرام والخمسة والعشرة و مرورًا بالأونصة حتى سبيكة الكيلو.