العثور على جثة متحللة لشخص داخل منزله ونيابة طنطا تبدأ التحقيق

بدأت النيابة العامة في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، قبل قليل، التحقيق في واقعة العثور على جثة متحللة لأحد الأشخاص داخل منزله في منطقة "سيجر"، بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام.

وتلقى مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، اليوم الثلاثاء، إخطاراً من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي شارع "السلاموني"، بجوار المركز الطبي، بدائرة قسم أول طنطا، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بالمنطقة.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية، بتوجيهات من مدير الأمن، تحت قيادة الرائد يوسف الجندي، رئيس مباحث قسم شرطة أول طنطا، وعناصر من الشرطة السرية، إلى محل البلاغ، وتبين من المعاينة المبدئية وجود جثة شخص، يُرجح أنه توفى قبل 3 أيام، حيث كانت الجثة في حالة تحلل.

وتم الدفع بسيارة إسعاف تولت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام، لمناظرتها من قبل الطبيب الشرعي، لبيان سبب الوفاة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الوفاة.