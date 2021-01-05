حبس محسن السكري 3 سنوات في قضية غسل الأموال

قال المحامى رواد حما، الموكل بالدفاع عن المتهم محسن السكري، إن المحكمة الاقتصادية عاقبت موكله، اليوم الثلاثاء، بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمه 3 ملايين دولار، لإدانته بارتكاب جريمة غسل أموال.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أمرت بإحالة القضية المتهم فيها السكري بغسل الأموال، إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص، دون أن تفصل في أمر إخلاء سبيله، بعد صدور عفو بحقه فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم.

وأصدّرت محكمة جنايات القاهرة، في يونيو 2012، حكما بمعاقبة محسن السكري بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين دولار في القضية ذاتها، إلا أنَّ محكمة النقض، ألغت الحكم وأمرت بإعادة محاكمته.