مصدر بالأوقاف: سيناريو غلق المساجد قد يكون مطروحا حال تزايد الإصابات

كشفت مصادر بوزارة الأوقاف، أن الوزارة أجرت تحقيقًا مع الأئمة والعاملين بالمساجد المخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث أغلقت الوزارة 12 مسجدا، خلال الأسبوعين الماضيين بسبب مخالفات تتعلق بضوابط صلاة الجنازة، ومخالفات في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالصلوات الخمس، كعدم ارتداء الكمامة، حيث شملت قرارات الغلق 7 مساجد بمحافظة دمياط، ومسجدين بالفيوم، و2 آخرين بالجيزة، ومسجد النور بالعباسية، ليكون إجمالي المساجد التي تم غلقها 12 مسجدا.

وعاقبت الوزارة العاملين والأئمة والمفتشين بتلك المناطق، حيث تم توقيع الجزاءات المناسبة عليهم، وحذرت الوزارة في منشور لها وزعته على المدريات وكلفتهم بتوزيعه على مساجد الجمهورية، حيث شدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، في المساجد والمقار الإدارية أيضًا، وشمل ذلك عدم استقبال أي مصلين بدون كمامات، أو «مصلية شخصية»، للتأكيد على مخطط التباعد بين المصليين، بحيث تكون المسافة بين كل مصلٍ والآخر لا تقل عن متر.

أماكن الوضوء والحمامات

كما وجه المنشور، بغلق أماكن الوضوء وغلق الحمامات، واستخدام المطهرات وأدوات التعقيم للقيام بعمليات التطهير والتعقيم بعد كل صلاة، والتشديد على ضرورة تواجد الأئمة والعاملين بالمسجد في كل صلاة، فلا تترك مفاتيح المساجد في أيادي الأهالي.

كما حذرت الوزارة أيضا من الغلق الفوري لمدة أسبوعين لأي مسجد يخالف الإجراءات، مشددة على عدم الاعتماد على الزوايا في تلك الفترة، مراعاة لصغر حجمها وعدم وجود وسائل تهوية مناسبة، كما هو الحال في المساجد الكبرى، وحال استخدامها يكون ذلك في أضيق الحدود، بموافقة كتابية من رئيس القطاع الديني بحيث لا يكون هناك مسجد في تلك المنطقة.

سيناريو الغلق

بدوره، أكدت مصادر بوزارة الأوقاف أن سيناريو غلق دور العبادة حال تزايد الأعداد بشكل كبير، قد يكون مطروحا، ولكن حسم الأمر كله في يد لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، ووزارة الأوقاف تكون جهة تنفيذية لهذا القرار حال صدوره، إلا أن الموقف الثابت للوزارة هو عدم التوجه للغلق الكلي في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة وتنفذها المساجد بكل حسم وحزم.

وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة لجأت إلى الغلق الجزئي وهو عبارة عن غلق المساجد المخالفة للقرارات لمدة أسبوعين، والغلق هنا للتعقيم والتطهير ومحاسبة المقصرين.

وناشدت الوزارة المصلين والحاضرين في بيوت الرحمن، بأن يلتزموا بالقرارات حتى تبقى المساجد مفتوحة لأداء الشعائر، مناشدين إياهم بضرورة الالتزام معتبرين ذلك أمر واجب شرعي ووطني في ظل ما تمر به الدولة والعالم كله من وباء كورونا وتصاعد الموجة الثانية.