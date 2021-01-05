السكة الحديد: لن يسمح بصعود الراكب للقطار في حالة عدم ارتداء الكمامة

تتبع الحكومة إجراءات إحترازية مشددة، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، التي اجتاحت العالم بعد شهور قليلة فقط من الجائحة الأولى، التي تسببت في وفاة مايقرب من 2 مليون ضحية على مستوى العالم وإصابة الملايين، وهناك العديد من الإجراءات المشددة التي تتبعها الدولة وعلى رأسها ضرورة ارتداء الكمامة، خاصة في الأماكن التي تشهد زحاما كبيرا، منها وسائل النقل والمواصلات، وفي مقدمتها السكك الحديدية، وهو ما أكده عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية قبل الصعود إلى القطار.

تشديدات كبيرة

وأكد فكري، أن هناك تشديدات كبيرة يتم اتباعها من قبل هيئة سكك حديد مصر، لمواجهة فيروس «كورونا»، حيث تم منع دخول الركاب إلى المحطات دون ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى أن الكمسارية ورؤساء القطارات يمنعون أي راكب من الصعود دون ارتداء الكمامة، موضحًا أن كل شبابيك التذاكر بالمحطات عليها منافذ بيع للكمامات بأسعار رمزية من أجل التسهيل على المواطنين.

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، إن الراكب الذي يدخل المحطة أو بطريقة ما يستطيع الصعود إلى القطار دون كمامة يتم تطبيق الغرامة الفورية وقدرها 50 جنيها، من خلال الشرطي المتواجد بالقطارات والذي يكون بصحبة رئيس القطار والكمساري.

عمليات تطهير وتعقيم دورية

وأضاف عبدالفتاح فكري، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القطارات تخضع لعملية تطهير وتعقيم دورية، حيث يتم رش العربات بالكحول وكذلك دورات المياه عن طريق شركة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى تعقيم الركاب طوال الرحلة من حين لأخر، وتعقيم القطار بشكل كامل مع نهاية كل رحلة، مؤكدًا أنه هناك حملات تعقيم لجميع محطات السكة الحديد تتم بشكل يومي، وأيضًا دورات المياه كل ساعة.

ولفت فكري، إلى أن هناك مستشفى عزل خاصة بالعاملين في السكة الحديد، وهي مجهزة بـ9 وحدات رعاية صحية، وسعتها 60 سريرا، موضحًا أن هناك 37 من العاملين مصابين بفيروس كورونا، مؤكدًا أن نسبة الشفاء عالية.