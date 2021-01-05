الأرصاد: مرتفع جوي السبب وراء تكون الشبورة 

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية تكون كثيفة منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً، مشيرة إلى أن الشبورة الكثيفة تصل إلى حد الضباب وتنخفض الرؤية الأفقية أحياناً لأقل من 100 متر على بعض الطرق وأحياناً تنعدم الرؤية على الطرق، وبالتالي تقوم الهيئة العامة للمرور بغلق الطرق مؤقتاً حتى تتحسن الرؤية الأفقية.

الشبورة مستمرة معنا حتى بداية الأسبوع

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية على فضائية Dmc، أن هناك تنسيق كامل بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية والإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء ويتم إرسال التحذيرات الجوية لكل هذه الأماكن لاتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، لافتة إلى أن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب مستمرة معنا حتى بداية الأسبوع المقبل، والمتوقع خلال الأيام القادمة أن تبدأ الشبورة المائية من الساعات الأولى من الصباح الباكر وتبدأ الرؤية الأفقية تقل تدريجياً حتى تصل إلى أقل رؤية أفقية والتي تكون في الفترة ما بعد الفجر وحتى التاسعة صباحاً.

مرتفع جوي السبب وراء تكون الشبورة

وتابعت أنه بعد أن تتحسن الرؤية في الساعة العاشرة صباحاً تبدأ الهيئة العامة للمرور بفتح الطرق مرة أخرى، وأن السبب وراء وجود شبورة مائية كثيفة هو مرتفع جوي على مصر، وهو ما يوضح الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية على مدار الأسبوع، كما أن هناك رياح شمالية شرقية تؤثر علينا وتمر على البحر المتوسط، وتتحمل بكميات عالية من بخار الماء مع انخفاض في درجات الحرارة الصغرى وهدوء تام في سرعات الرياح وهذه العوامل هي السبب في تكون الشبورة المائية.

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

وأشارت إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق من السواحل الشمالية للبلاد ولكنها غير مؤثرة.