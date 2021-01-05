من الحب ما قتل.. «حمدي» ينتحر حزنا على فراق زوجته بعد طلبها للطلاق

في تصرف جنوني تبع مغادرة زوجة شابة لمنزل الزوجية غاضبة، أعد الزوج مشنقة لنفسه داخل منزله في جهينة بسوهاج وانتحر حزنًا على فراقها، وبحسب مصادر أمنية فإن الشاب الثلاثيني المنتحر حمدي.ع، فشل في إقناع زوجته بالتراجع عن الطلاق، وأمام تمسكها بهذا الطلب المرفوض من قبل الزوج قرر الأخير التخلص من حياته كاتبًا نهايته الأخيرة على حبل مشنقة مصنوع من البلاستك ربط طرفه في الحامل الحديدي المخصص لمروحة السقف ولف الطرف الآخر حول رقبته فمات في الحال.

فشل محاولات الصلح

10 أيام من محاولات الصلح بين الجانبين باءت بالفشل بحسب مصادر أمنية ذات صلة بأعمال التحقيق في الحادث، وأن الزوجة وأسرتها رفضت العودة إلي منزل الزوجية وأبلغت زوجها أنه إذا ما رفض الاستجابة لطلاقها بالطرق الودية فإنها سوف تلجأ إلى المحكمة لطلب الخلع، لكن تلك الرسالة أصابت الزوج بحالة من الحزن الشديد فأسرع بصحبة عدد من أسرتها وأقاربه للجلوس مع الزوجة وأسرته لتسوية الخلاف لكن محاولات لم تسفر سوى عن الفشل.

من الحب ما قتل

يبدو أن حالة الحب الشديدة التي كان يحتفظ بها الزوج لزوجته جعلته يدخل في حالة من الاكتئاب الشديد والعزلة داخل منزله، وامتنع عن الخروج للعمل لمدة أسبوع وحاولت أسرته إخراجه من حالته تلك لكن الزوج تملكه اليأس وانتحر داخل منزله، وأن الأسرة أبلغت الشرطة بالحادث فانتقلت قوة أمنية ثم عضوًا من النيابة العامة وناظر جثمان الشاب وتبين أنه يرتدي ملابسه كاملة وليس بالجثمان أي محاولات تشير إلى تعرضه لضرب أو أي اعتداء آخر، ولاحظت النيابة وجود آثار احمرار حول رقبته من الانتحار.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب المنتحر لبيان أسباب الوفاة رسميًا وكلفت الطب الشرعي بموافاتها بنتائج الصفة الشريحية عقب صدوره، وأكدت أيضًا تحريات المباحث أن الوفاة سببها الانتحار وليس فيها أي شبهة جنائية.