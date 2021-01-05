«الزراعة»: كل الشحنات الواردة من الخارج تخضع لفحص صارم

نفى الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، ما تردد من شائعات بشأن دخول شحنة فسائل نخيل مستوردة غير مطابقة للمواصفات، مشددًا على أن هذا الكلام غير صحيح تماما، وهناك إجراءات صارمة تطبقها وزارة الزراعة للحجر الزراعي، وهي تأخذ عينات لفحصها في المعامل، بما يضمن سلامة الثروة الزراعية في مصر، وإذا ثبت سلامتها ستدخل البلاد، وإذا لم تثبت سلامتها يتم إعدامها على الفور.

عينات في صوب زراعية مغلقة

وأضاف «القرش» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الآن» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الثلاثاء، أنه يتم أخذ العينات ووضعها في صوب زراعية مغلقة تابعة للحجر الزراعي، من أجل عدم انتشار التلوث بين الشحنات المختلفة، وتكون تحت إدارة الحجر الزراعي، وهذه الإجراءات ثابتة ولم تتغير منذ زمن.

إجراءات صارمة على أي شحنة

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن أي شحنة تدخل البلاد يُطبق عليها إجراءات صارمة، ولا يمكن دخول أي شحنات دون أن تكون خاضعة لهذه الإجراءات، موضحا أنه يكون هناك فحص في بلد المنشأ والتأكد من سلامة بلد المنشأ، وسلامة المنتج، وعندما يصل المنتج يخضع أيضا للفحوصات، والحجر البيطري، وتم إضافة فحص خاص بفيروس بعد جائحة فيروس كورونا.

وشدد على أن الوزارة على تواصل مستمر مع مجلس الوزراء، ويتصدون لنفي الشائعات بشكل مستمر، بعد رصد الشائعات، ويتم إخطارهم بالبيانات الصحيحة، إضافة إلى إطلاق حملة للتوعية، والدور الذي يقوم به الإرشاد الزراعي في التصدي للشائعات.

طرق التواصل مع المواطنين

وأشار إلى أن الوزارة تخلق العديد من وسائل التواصل مع المواطنين ما بين الإرشاد الزراعي، ومواقع التواصل الاجتماعي والتواصل عن طريق الهاتف المحمول لتلقي اتصالات المواطنين والرد عليهم، لافتا إلى أنهم يوعون المواطنين بعدم تصديق أي شائعات وأهمية الرجوع إلى المصدر الأصلي للمعلومة وهو مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.