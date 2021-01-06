"الحرامي» قتل »ميشو».. القصة الكاملة لمقتل شاب بشبرا على يد بائع مخدرات

جريمة قتل راح ضحيتها شاب يدعي «ميشو» سائق، تاركا خلفه طفلة تدعى «مكة» لم تتخطى العامين، وأسرة كان يتكفل بها في شبرا الخيمة، حيث لقي مصرعه على يد بلطجي بالمنطقة يدعي «الحرامي» بسبب منع المجني عليه المتهم من بيع المخدرات بالمنطقة وأمام منزله وفق أقوال شهود العيان، فيما جاء في تحريات الشرطة أن الخلاف بين الشخصين كان بسبب طلب المجني عليه «سلفة» من المتهم الذي رفض ونشبت المشاجرة فقام بقتله.

البداية

تبدأ الواقعة بتلقي اللواء فخرالعربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المستشفى، يفيد بوصول المجني عليه أحمد محمد، والمقيم بمنطقة بهتيم بشرا الخيمة، جثة هامدة، وفي جسده علامات طعن أودت بحياته، يرجح أن تكون السبب في وفاته.

تحريات المباحث

تشكل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، لكشف أسباب الواقعة وتوصلت تحريات رجال المباحث أن أن المشاجرة نشبت بينهما لطلب المجني عليه مبلغا ماليا من المتهم على سبيل «الدين»، إلا أن العاطل كان رده بأن السائق لم يرد مبلغا ماليا سابقا مدين به للمتهم فنشبت مشادة حامية بينهما تبادلا فيها السب والشتم ليقوم المتهم بطعن المجني عليه بمطواة بأماكن متفرقة بالجسد أودت بحياته قبل وصوله المستشفى.

شهود العيان

شهود العيان أدلوا بأقوالهم أمام النيابة مؤكدين أن المشكلة نشبت بسبب محاولة منع المجني علية المتهم من تجارة المخدرات.

وكشف محمد علي، جار المجني عليه، إن «ميشو» ضحية للبلطجي تاركا خلفه طفلة رضيعة تدعى «مكة» عمرها لم يتعدي العامين، بسبس منعه للبلطجي من بيع المخدرات، مطالبا بالقصاص العادل من المتهم وألا تتحول القضية لمشاجرة، فهي قضية قتل عمد ويجب أن يكون عقابها الإعدام.

أوضح أحمد صلاح، نجل خال المجني عليه، أن الواقعة حدثت السبت الماضي حين شاهد المجني عليه المتهم يبيع المواد المخدرة بالقرب من منزله فطلب منه أن يغادر المكان وأن يبيع في أي مكان آخر، فرد عليه القتيل «أبيع في المكان اللي يريحني» وطعنه بالمطواة في ساقه وعلى رأسه وفي جنبه بعدة طعنات نافذة أودت بحياته، مطالبا بالقصاص العادل للمجني عليه، حيث لم يعرف عنه أن له علاقة مالية بهذا المتهم.