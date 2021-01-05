دورة تدريبية لتغسيل وفيات كورونا بالمنوفية: مجانا لوجه الله

انتشرت في الآونة الأخيرة مبادرات لتنظيم دورات تدريبية لتغسيل جثث المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، كان آخرها دورة نظمتها إحدى الجمعيات الخيرية في مدينة السادات، بمحافظة المنوفية.

وقد حظيت الدورة التدريبية بمشاركة 10 من الرجال و5 سيدات، للتدريب على تغسيل جثث الموتى، في ظل خوف الكثيرين من المتطوعين والعاملين في هذا المجال الاستمرار فيه، خوفاً على حياتهم من الفيروس المستجد.

"شريف صقر"، من الجمعية الخيرية بالمنطقة الرابعة في مدينة السادات، وأحد المشرفين على الدورة التدريبية، أكد لـ"الوطن" أن الهدف من مثل هذه الدورات هو "تعليم الجميع من الشباب والسيدات، تغسيل موتى فيروس كورونا، وكيفية الحفاظ على أنفسهم، وتنفيذ الغسل بشكل صحيح".

وأضاف أن عدداً كبيراً من الناس يشارك في دورات متتالية للمساعدة في تغسيل المتوفين، موضحاً أنه يتم التواصل مع المغسلين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقومون بالانتقال إلى المستشفى لتغسيل وتكفين الموتى، مؤكداً أن كل ذلك يجري مجاناً "لوجه الله تعالى".

ولفت "صقر" إلى عملية تغسيل جثث الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تتم عن طريق اثنين من المغسلين في وقت واحد، لتسهيل عملية الغسل، موضحاً أن المشاركين في المبادرة يقومون بغسل الجثث التي ماتت بكورونا مجاناً، داخل مستشفى السادات المركزي.

وتابع أن المستشفى يقوم بتوفير كافة المستلزمات الطبية الخاصة بغسل الجثث، والتي تشمل بدل العزل والقفازات والكمامات الواقية، بالإضافة إلى أدوات التعقيم والكحول وغيره من المطهرات، ومستلزمات تكفين الجثة.

وأوضح شبان من المشاركين في الدورة أنهم يرفضون محاولات البعض لدفع أموال لهم مقابل تغسيل موتاهم، مؤكدين أنهم يقومون بذلك "ابتغاء مرضاة الله"، في ظل استغلال البعض لتلك المواقف، للحصول على مبالغ مالية كبيرة من أسر المتوفين، وكذاك خوف المغسلين العاملين في المجال تطوعاً في ظل انتشار فيروس كورونا.