إصابة سيدتين في انهيار منزل قديم بأسيوط

أصيبت سيدتان على الأقل، قبل قليل، في حادث انهيار منزل قديم بقرية "منشية همام"، التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل بقرية منشية همام، دائرة المركز، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار منزل ملك المواطن "أحمد علي عبد الله"، مكون من دورين، ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية وأفلاق النخيل.

ونجم عن انهيار المنزل إصابة كل من "مديحة محمد شحاتة"، 50 سنة، و"أسماء أحمد علي"، 30 سنة، حيث تم انتشالهما من تحت الأنقاض، بمعرفة قوات الحماية المدنية، وجرى نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة واستكمال الإجراءات القانونية، كما كلفت الإدارة الهندسية بمركز البداري بإعداد تقرير حول ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة.