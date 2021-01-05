وفاة الدكتور أحمد بدوي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث

نعى الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل قليل، الدكتور أحمد بدوي، رئيس الشبكة القومية للزلازل بالمعهد، الذي وافته المنية صباح اليوم، داعيا الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقال «القاضي» في بيان له: «فقد المعهد اليوم أستاذا عزيزا وصديقا غاليا الدكتور أحمد علي بدوي - رئيس الشبكة القومية للزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وأستاذ الحد من مخاطر الزلازل - في ذمة الله، أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة»، نافيا ما تررد عن وفاته بكورونا، موضحا أنه كان يعاني منذ فترة من مرض السرطان.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد بدوي، تدرج في العديد من المناصب العلمية، بدءا من أستاذ مساعد بالمعهد، وصولا إلى رئيس قسم الزلازل؛ إذ حصل الفقيد على العديد من الجوائز، أبرزها السلطنة نهار، لبحوث الفلك والفيزياء.