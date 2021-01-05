خالد الجندي: مقولة «ربنا عارف» خاطئة والصحيح أن تقول «ربنا عالم»

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه لا يجوز أن ننسب إلى الله، ما لم يصف الله به نفسه، موضحا «متجيش تقول أصلا ربنا شايف، لاء ربنا موصفش نفسه بكلمة شاف، لكن وصف نفسه بأنه يرى وينظر ويطلع»، مشيرا إلى أنه هنا يحاول أن يوضح للناس ما يقولونه ما لا يجوز ألا يقولونه، فيجب الالتزم بما وصفه به الله نفسه، ولا نخرج عن هذا، فجملة «ربنا عارف أنت بتعمل إيه» غلط، ولكن الصحيح «ربنا عالم أنت بتعمل إيه»، ولكن هذا لا يعني أن من يقول ذلك عقيدته فاسدة «حاشا لله»، ولكن نبلغه أن هذه الجملة لا تليق بالله.

خالد الجندي: «ربنا له أذن» كلام مكفر وخروج عن الملة

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة «dmc»، «متجيش تقول إن ربنا له أذن، أستغفر الله العظيم»، لأن هذا كلام مكفر، ويخرج من الملة، ولا يقوله إلا الجاهل، فالله قال إنه يسمع، ولكن لم يقل إنه له أذن، ولذلك يجب أن نصف الله بما وصف نفسه.

خالد الجندي: الله لا يقيم مكانة الإنسان بشكله

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الحديث يقول «إِنَّ الله لا يَنْظُرُ إِلى أَجْسامِكْم، وَلا إِلى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ»، وهذا يؤكد أن الله لا يقيم الإنسان بوسامته أو عضلاته المفتولة وجسده الطويل العريض، «بياضه أو سماره»، فهذا لا يحدث، فالله لا يحدد مكانة الإنسان وفقا لهذه الأمور.

وحكي «سيدنا عبدالله ابن مسعود طالع النخلة يجيب تمر لسيدنا النبي (عليه الصلاة والسلام)، وهو كان رفيع وقصير ورجلاه رفيعة جدا، فلما طلع على النخلة الصحابة ضحكوا بعد لما شافوا رجيله»، مكملا وهنا قال الرسول كلمته الشهيرة «أتعجبون من دقة ساقيه، والله إنهما لتأتيان يوم القيامة أثقل من جبل أحد».