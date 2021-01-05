وظائف شاغرة لجميع المؤهلات بمرتبات مجزية: فرص متاحة للصم والبكم

أعلنت مبادرة «مصر تعمل» التابعة لوزارة الشباب والرياضة عن عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، وذلك في إطار مبادرة «طور وغير» بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت»، حيث تحدد الشركات تفاصيل العمل بمرتبات مجزية وحوافز وعمولات.

ويستعرض «الوطن» في ضوء ما يقدمه لمتابعيه من خدمات يومية، تفاصيل الوظائف المتاحة والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل.

وظائف مصنع ليوني للإنتاج

أعلن مصنع ليوني للإنتاج عن وظائف شاغرة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت من خلال مبادرة طور وغير، عامل تجميع ضفائر سيارات «200 عامل و100 من ضعاف السمع صم وبكم» وعمال تجميع ضفائر السيارات داخل صالة الإنتاج بالمصنع.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون بمدينة نصر بالمنطقة الصناعية.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل متوسط وعالي.

- متاح تقديم ضعاف السمع من الصم والبكم.

- يصل الحد الأقصى للسن إلى 35 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف على معرفة بمباديء اللغة الإنجليزية.

الحقوق والمميزات

- المرتب يصل إلى 2400 جنيه صافي.

- توفر الشركة للعاملين مواصلات وحافز سنوي ومزايا عينية بالمناسبات.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات عمل.

- تمنح الشركة للعاملين تأمين طبي واجتماعي.

وظائف شركة «ريتش فود» للصناعات الغذائية

أعلنت شركة «ريتش فود» للصناعات الغذائية عن وظائف شاغرة من خلال مبادرة «طور وغير»، بإقامة يوم مفتوح للتوظيف لشركة ريتش فود للصناعات الغذائية على العنوان قطعة 17 بلوك 12009 المنطقة الصناعية الأولى مصنع «ريتش فوودز» للأغذية، وذلك يوم الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، من الساعة 10 ص إلى 3 عصرا، والوظائف المتاحة كالتالي:

1- عامل انتاج «يقف على خط إنتاج مكنة إنتاج مثل التغليف وأفران».

2- عامل مخزن «لرص البضاعة وفقا للمنتج والتاريخ».

3- أمين مخزن.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون بمدينة العبور.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل متوسط أو إعدادي ما عدا أمين المخزن، مؤهل عالي أو متوسط، ومؤهل عالي لقسم محاسبة لوظيفة المحاسبين.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

المميزات والحقوق

- المرتب يبدأ من 2650 جنيها ويزيد حسب الوظيفة والخبرة.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات عمل.

- تمنح الشركة للعاملين يومين إجازة في الأسبوع.

- توفر الشركة مواصلات ووجبات للعاملين.