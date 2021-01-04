وظائف بمديرية الطب البيطري في جنوب سيناء

أعلنت محافظة جنوب سيناء، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بمديرية الطب البيطري.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح له، اليوم، إن مديرية الطب البيطري في حاجة لشغل بعض الوظائف بنظام السركي على الباب الرابع «الدعم، المنح ، المزايا الاجتماعية»، طبقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 – 2021.

وأوضح المحافظ في بيان له اليوم، أن المديرية في حاجة لشغل 6 وظائف بينها 3 طبيب بيطري، وسيجري تكليفهم بالعمل في المدن الأكثر احتياجًا «رأس سدر، نويبع، أبوزنيمة»، و سائق بشرط أن يكون حاصل على رخصة قيادة درجة ثالثة أو ثانية، ومؤهل مناسب للعمل بمدينة الطور، إضافة إلى 2 عامل خدمات معاونة، بشرط الحصول على شهادة الإعدادية أو شهادة محو الأمية، للعمل بمدينة الطور.

وأشار إلى أنه سيجري تقديم الطلبات بقسم الموارد البشرية بمديرية الطب البيطري، حتى موعد أقصاه 10 من شهر يناير الجاري، على أن تضم الطلبات كافة المستندات المطلوبة.

وعن الشروط، قال المحافظ لابد من اجتياز الاختبارات المقررة واجتياز المقابلة الشخصية، يفضل أن يكون من أبناء المحافظة والمقيمين بها أقامة دائمة، وألا يكون سبق له الفصل من القطاع الحكومي لأي سبب، ولا يكون سبق الحكم عليه في أي قضايا، واستيفاء كافة المستندات المطلوبة «صورة البطاقة الشخصية، صورة المؤهل الدراسي، صورة شهادة الميلاد، صورة رخصة القيادة، صورة من مؤهل الخدمة العسكرية للذكور أو خدمة عامة للاناث».

وأكد المحافظ أنه في حالة الانتهاء من المقابلات الشخصية سيجري ترتيب المتقدمين حسب الأعلى في درجات الاختيار، وحال المساواة في الدرجات يجري الاختيار طبقًا للأعلى في المؤهل، وفي حالة إنهاء خدمة اي من المتعاقدين، سيجري الاختيار طبقًا لترتيب الكشوفات.