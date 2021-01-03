عاجل.. المرور تعيد فتح 10 طرق مغلقة بسبب الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، فتح جميع الطرق المغلقة أمام حركة المرور، بعد اختفاء الشبورة، وإعادة حركة السيارات إلى طبيعتها.

وكان ضباط الإدارة العامة للمرور، تحت إشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة للمرور، قد أعلنت توقف حركة المرور وإغلاق 10 طرق، بسبب الشبورة، وتجنبا لحوادث الطرق، وأعلنت عدة إرشادات للسائقين لتفادي الحوادث.

وكانت القوات قد أغلقت طريق مصر أسوان الزراعي من بني سويف حتى المنيا، وطريق محور 26 يوليو، وطريق العلمين الصحراوي، وطريق الفيوم، وطريق شبرا بنها الحر، وطريق الإسماعيلية، وطريق الإسكندرية الصحراوي، وطريق السويس، وطريق العين السخنة، قبل إعادة فتح الطرق مرة أخرى بعد اختفاء الشبورة.

وكانت الإدارة العامة للمرور أعلنت عن عدة إرشادات للسائقين لتفادى الحوادث، وهي عبارة عن استخدام آلة التنبيه، على فترات متقطعة، حتى يشعر باقى قائدى السيارات بوجودك، أيضا لا ينبغى الإسراع فى المسافة بين منطقة وأخرى، حتى لا تفاجئ بدخولك منطقة الشبورة، بأسرع مما يجب.

وشملت الإرشادات أيضا على قائدى السيارات استخدام مساحات الزجاج بشكل مستمر، وعدم التوقف في الشبورة على الطريق مهما حدث، وعدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر وفي حالة تعطل السيارة يجري تجنيبها في أقصى يمين الطريق، أيضا يجب عليك أن تضاعف مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك والسير في الحارة الوسطى من الطريق وبالنسبة إذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال لا تدخل منطقة الشبورة.