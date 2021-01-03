المرور تعلن إعادة فتح طريق الفيوم بعد اختفاء الشبورة

أعلنت الإدارة العام للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، فتح طريق الفيوم أمام حركة السيارات بعد اختفاء الشبورة، بينما يستمر يستمر إغلاق 9 طرق أخرى أمام حركة المرور بسبب الشبورة، هي محور 26 يوليو، وطريق مصر أسوان الزراعي من بني سويف حتى المنيا، وطريق الإسماعيلية، وطريق السويس، وطريق الإسكندرية الصحراوي، وطريق العلمين الصحراوي، والكريمات، وطريق الفيوم، وطريق العين السخنة، وطريق شبرا بنها الحر.

وطلبت الإدارة العامة للمرور، من قائدي السيارات، الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، والالتزام بدليل القيادة الآمنة في الشبورة، وهي تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة وإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة، مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة إن وجدت، وفتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثف البخار داخل السيارة، واستخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون السيارة مرئية لباقي قائدي السيارات على الطريق، وأن تكون سرعة السيارة في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث يتمكن قائدها من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

كما شمل كتيب تعليمات الإدارة العامة للمرور، استعمال مساحات الزجاج واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى يشعر باقي قائدي السيارات بوجودك، وعدم التوقف في الشبورة على الطريق مهما حدث، وفي حالة تعطل السيارة يجري تجنيبها في أقصى يمين الطريق وبعيدا عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر، وغالبا ما تكون الشبورة متقطعة ومتحركة لذلك لا ينبغي الإسراع في المسافة بين منطقة وأخرى حتى لا تفاجئ بدخولك منطقة الشبورة بأسرع مما يجب، وضاعف مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك والسير في الحارة الوسطى من الطريق، والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى، ولا تتخطى السيارة التي أمامك أثناء الشبورة، وإذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال لا تدخل منطقة الشبورة، ويجري تجنيب السيارة في مكان آمن بعيد عن الطريق لحين انتهاء الشبورة.