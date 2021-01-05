خالد الجندي: «قلوب الناس معادتش سالكة زي زمان»

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الله يقيم عباده حسب نظافة القلب وطهارته وصلاحه فالحديث النبوي يقول «إِنَّ الله لا يَنْظُرُ إِلى أَجْسامِكْم، وَلا إِلى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ»، والآية القرآنية تقول: «إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ»، موضحا أن هذا الحديث خطر اليوم، وأنصح الناس ان يتحاشوا هذا الحديث «لو مش عايزين يتعكننوا»، لأن هذا الحديث يجب أن يجعلك تعيد حساباتك ونظرك في نفسك، من جديد، وهذا لأن قلوبنا لم تعد «كويسة»، إلا من رحم الله، فالقلوب لم تعد «سالكة زي زمان» «أبويا وأبوك، كانت قلوبهم غيرنا تماما»، فحتى نتحدث بصراحة الآباء والأمهات، كانوا يتشاكلون في ثواني ويتصالحون بعدها مباشرة في ثواني، فقلوبهم كانت صافية ونيتهم سليمة.

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة «dmc»، «سمعت مرة أبوك بيحسد حد، سمعت والدتك مسكت الواتس ولا الفيسبوك، وعمالة تشير في حاجات»، أو حتى سمعت عن جدك أو جدتك «قاعدين في غرزة»، أو شيء من هذا القبيل.

خالد الجندي: الله يهتم بما في القلوب

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الله لا ينظر إلى صور الإنسان أو شكله بل إلى ما في قلبه، وهذا يؤكد أن الله لا يقيم الإنسان بوسامته أو عضلاته المفتولة وجسده الطويل العريض، «بياضه أو سماره»، فهذا لا يحدث، فالله لا يحدد مكانة الإنسان وفقا لهذه الأمور.