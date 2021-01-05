تامر علي يطرح ألبومه الأول مع «نجوم ريكوردز» (صور)

تعاقدت شركة «نجوم ريكوردز» مع الملحن والمطرب تامر علي، لطرح ألبومه خلال الفترة المقبلة، ويضم ما بين 8 و 10 أغنيات وأشكال موسيقية مختلفة.

ووقع تامر، على عقد الألبوم مع هالة حجازي، المدير التنفيذي، العضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، وياسر خليل، مدير شركة نجوم ريكوردز.

وتعاون تامر علي، في ألبومه مع الشعراء بهاء الدين محمد، وتامر حسين، محمد حامد، وجمال الخولي، ومحمد عاطف، ومحمد عطية، وحسن مهران، أما التوزيع الموسيقي فسيكون لكل من يحيي يوسف، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأسامة الهندي، ووسام عبد المنعم.

يذكر أن تامر علي، يُعد واحدا من أبرز وأشهر الملحنين علي الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وله العديد من النجاحات الكبيرة مع أهم المطربين.

كانت شركة نجوم ريكوردز، تعاقدت مؤخرا مع الفنان رامي جمال، على أن يكون التعاون في ألبوم غنائي جديد سيتم طرح أولى أغنياته خلال أيام، على أن يتم طرح باقي الألبوم على مراحل في عام 2021.

وقدم رامي جمال، من قبل 4 ألبومات مع «نجوم ريكوردز» علي مدار 8 سنوات ماضية، وهم «ملناش إلا بعض»، و«فترة مش سهلة»، و«ليالينا»، و«أنا لوحدي».

وحصل الفنان رامي جمال في عام 2020، على العديد من الجوائز منها أفضل ألبوم عن «أنا لوحدي»، وجائزة أفضل كليب عن «سقف»، وجائزة الفنان الشامل.

يذكر أن رامي جمال، تعاون في ألبوم «أنا لوحدي» مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبدالعزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنون فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبدالمنعم، وكريم عبدالوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.