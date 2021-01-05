اقتصادي: «إحلال السيارات» أول ثمرات تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

قال علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، إن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تأتي بعدما حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في عام 2018، وتعظيم الدولة الاستفادة من هذه الموارد، بعيدا عن استيراد البنزين والبترول، إضافة إلى تقليل التكاليف على المستهلك، حيث إن تكلفة استخدام الغاز الطبيعي أقل من البنزين، ويقلل الانبعاثات الخاصة بأول أكسيد الكربون، وتلوث الهواء في المجتمع، الذي يتحمله المجتمع ككل.

فرصة للمواطنين

وأضاف «الإدريسي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «أحداث اليوم» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الثلاثاء، أن هناك فرصة لأصحاب السيارات القديمة لتغيير سياراتهم وتكون تعمل بالطاقة النظيفة، مشددا على أن المبادرة تخص المواطنين ولذلك لديهم حرص شديد على الاستفادة من هذه المبادرة، وهناك تعاون وتنسيق بين الوزارات والبنوك، وهي فرصة كبيرة للراغبين في عملية الإحلال للسيارات، وتجنبا للازدحام، وتسهيلا على المواطنين هناك فرصة للتسجيل «أونلاين»، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

تعاون بين المصانع والشركات

وتابع أستاذ الاقتصاد، أن هناك تعاون من المصانع والشركات الخاصة العاملة في قطاع النقل، إضافة إلى الجزء المتعلق بالنقل الثقيل والنقل الجماعي، وهذا أمر مهم جدا، والجميع يرى المشاكل التي تسببها السيارات القديمة، والعوادم الناجمة عنها، وبالتأكيد كل أصحاب السيارات القديمة يرغبون في الحصول على سيارات جديدة، وبالتالي فإن جميع أطراف المبادرة سوف يستفيدون، وفي نفس الوقت يحقق أصحاب السيارات أرباحا أكثر.

الجميع سوف يستفيد

ولفت إلى أن الدولة تتحرك حاليا لتمويل محطات الغاز الطبيعي، وفي هذه المبادرة فإن المواطن يستفيد، وأصحاب السيارات يستفيدون، والبنوك المشاركة في المبادرة التي تقدم قروض بفائدة 3%، تستفيد أيضا، وهذا اتجاه جيد جدا، ونأمل في الفترة المقبلة أن نرى الاتجاه للسيارات الكهربائية، ونعزز العمل بالطاقة النظيفة ونقلل من تكلفة التلوث.